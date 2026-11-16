Grammys 2027 : Raye na liderança com onze compromissos

Raye dominou o Grammy 2027 com onze indicações, antes de Rosalía e seus nove compromissos. Anunciou em 16 de novembro, a seleção também inclui Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley, Taylor Swift e Bruno Mars nas principais categorias. A cerimónia terá lugar em 7 de Fevereiro de 2027, em Los Angeles. A votação final terá início em 10 de Dezembro. Angine de Poitrine é uma das oito candidatas para o Melhor Novo Artista e também compete na categoria Melhor Performance Rock.

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Raye está liderando as nomeações para o Grammy 2027, anunciado segunda-feira, 16 de novembro, com onze indicações. Rosalía a seguiu com nove consultas. A 69a cerimônia terá lugar no dia 7 de fevereiro de 2027 em Los Angeles, com vários confrontos entre os dois artistas nas principais categorias.

A seleção também inclui Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers entre os principais nomes desta edição. Cada um totaliza sete consultas. Bruno Mars, Leon Thomas e Olivia Dean têm seis. Estes números referem-se a candidaturas, não a prémios já concedidos: os membros da Academia de Gravação votarão novamente para nomear os vencedores.

Grammys 2027 : Raye presente em várias frentes

Raye compete para o álbum do ano comEsta música pode conter esperança.Seu títuloOnde está o meu marido!nas seleções de gravação e canção do ano. O cantor também é nomeado como compositor do ano, excluindo música clássica.

Essa presença em várias categorias distingue diferentes aspectos de sua obra. O prêmio de gravação recompensa a produção de uma canção, enquanto a canção é para seus autores e compositores. O mesmo título pode, portanto, competir em ambas as categorias sem que as recompensas sejam confundidas.

Os compromissos de Raye também se estendem para pop e dança.Onde está o meu marido!está entre as performances solo pop selecionadas.Clique em Sinfonia Clack., com Hans Zimmer, compete na categoria pop em dupla ou grupo.Barco da Vida.aparece na seleção de dança pop. Seu álbum também foi nomeado na categoria de álbum pop vocal.

A contagem anunciada na segunda-feira coloca Raye dois compromissos em frente a Rosalía. Não prejudica a lista anunciada em Fevereiro. Antes desta edição, os dois cantores tiveram quatro indicações ao Grammy durante sua carreira. Rosalía já havia ganhado dois prêmios, em 2020 e em 2023, na categoria de rock latino ou álbum alternativo.

Rosalía, Taylor Swift e Bruno Mars na corrida

Rosalía defendeLux (Trabalho completo)para o álbum do ano.Berghain, gravado com Björk e Yves Tumor, é selecionado para a gravação do ano. A canção também está na categoria que recompensa a escrita. Este encontro duplo define a pista contra Raye em duas das principais competições.

A lista de oito álbuns também incluiFim de semana perdido, Phoebe Bridgers;A arte do amor, d’Olivia Dean;Dente de leão– Ella Langley; eO românticoBruno Mars. Olivia Rodrigo é nomeada paraVocê parece muito triste para uma menina tão apaixonadoTaylor Swift completa a seleção comA vida de uma dançarina.

Para o registro do ano, os eleitores tambémHomem de que preciso, d’Olivia Dean,Escolha, d’Ella Langley, eTalvezBruno Mars. AdicionarA Cura, d’Olivia Rodrigo,O destino de OféliaTaylor Swift, eDráculaDe Tame Impala com Jennie.

Bruno Mars obteve assim sua nona nomeação nesta categoria, levando em conta suas participações como artista convidado e produtor. Ele já estava lá no ano anterior comAPT., sua colaboração com Rosé. A seleção de 2027 reúne artistas já reconhecidos nesta competição e outros que acessam essas grandes categorias.

Angina de Peito entre as revelações

O prêmio para o melhor artista novo coloca oito candidatos: Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf e The Womack Sisters. Ella Langley combina esta nomeação com as obtidas para seu álbum e paraEscolha.

Angine de Poitrine também aparece na seleção do melhor desempenho de rock comSarnezezA banda está ao lado de Phoebe Bridgers paraMeninos Perdidos, Geese paraTrindade, Olivia Rodrigo e Robert Smith paraO que há de errado comigo, bem como Rolling Stones paraNas Estrelas.

As profissões criativas também têm suas próprias categorias. Miranda Lambert, Tony Berg, D Por escrever, Raye confronta Amy Allen, Edgar Barrera, Joybeth Taylor e Theron Thomas.

A votação final terá início em 10 de Dezembro

As nomeações dizem respeito às gravações realizadas entre 31 de agosto de 2025 e 28 de agosto de 2026. A primeira volta de votação teve lugar de 12 a 22 de Outubro. A votação final será realizada de 10 de dezembro de 2026 a 7 de janeiro de 2027.

Os eleitores são profissionais da música: artistas, autores, compositores, produtores ou engenheiros de som. Antes da votação, as comissões especializadas verificam a elegibilidade das obras e a sua classificação nas categorias. Este passo não é um julgamento artístico sobre gravações.

Assim, o procedimento distingue entre o exame dos pedidos, a nomeação dos candidatos e a selecção dos candidatos. A Academia de Gravação fornece 100 categorias em doze campos para esta edição. Na maioria das categorias, cinco candidatos competem; Os quatro grandes prémios têm oito lugares.

A cerimônia principal terá lugar no domingo 7 de fevereiro no Crypto.com Arena. Será transmitido nos Estados Unidos na ABC, Disney+ e Hulu das 19h na Costa Leste. Este será o retorno dos Grammys à ABC pela primeira vez desde 1972. A cerimônia pré-evento, organizada no Teatro Peacock, começará hoje mais cedo e será transmitida na Disney+.

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