16 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Jogos ilegais: cerca de 100 contas congeladas no Líbano

Libnanews
· 2 min de leitura · 3 vues

As Forças de Segurança Interna anunciam o congelamento de aproximadamente 100 contas eletrônicas e carteiras usadas em uma suposta rede de jogo ilegal. Duas pessoas foram presas em Anqoun em 4 de novembro. O inquérito inclui contas transmitidas a operadores estrangeiros e identidades utilizadas sem autorização.

Une centaine de comptes gelés au Liban : enquête des FSI. Photographie d’archives de 2019.
Membre des FSI à moto, photographie d’archives de 2019 sans lien avec cette enquête. © François el Bacha / Libnanews
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Cerca de 100 contas e carteiras eletrônicas foram congeladas em uma investigação sobre uma suposta rede de apostas ilegais online, as Forças de Segurança Interna anunciaram na segunda-feira, 16 de novembro. Duas pessoas foram presas em 4 de novembro em Anqoun, distrito de Saida.

A investigação é conduzida pelo Gabinete Anti-Play da Polícia Judiciária. Segundo os ISPs, as investigações envolveram o uso de carteiras eletrônicas propostas por duas empresas de transferência de dinheiro. Os seus nomes não foram tornados públicos.

Contas dadas aos operadores no estrangeiro

Os investigadores descreveram um mecanismo pelo qual os intermediários obtiveram contas financeiras e carteiras electrónicas de indivíduos e depois entregaram-nas a pessoas fora do Líbano. Este último alegadamente administrava plataformas de jogo ilegais e utilizava contas para circular dinheiro em troca de remuneração.

Os ISP também reportam o uso de documentos de identidade desconhecidos para os seus titulares para abrir contas financeiras para essas plataformas. O comunicado de imprensa distingue assim a apresentação de contas de remuneração da fraude de identidade, sem especificar a respectiva quota-parte destes dois processos nas contas identificadas.

O inquérito continua

O total de cerca de cem corresponde às contas eletrônicas e carteiras identificadas, não a uma série de pessoas presas. O congelamento foi efectuado em coordenação com as agências em causa, de acordo com os ISP. Não foi anunciado nenhum montante total de fundos transferidos através destas contas.

A polícia diz que prenderam um suspeito e o seu assistente em Anqoun. Foram emitidos avisos de pesquisa para outras pessoas suspeitas de envolvimento. As investigações prosseguem sob a supervisão da autoridade judiciária competente.

Neste anúncio, os PSI convidam os cidadãos a não entregarem os seus documentos de identidade ou dados financeiros a pessoas cuja fiabilidade não possam verificar, a fim de evitar fraudes e a exploração das suas contas.

Report an error

Include the passage and proposed correction. Avoid personal information. The newsroom keeps reports for 90 days.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *