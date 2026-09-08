7-Outubro: Netanyahu foi supostamente avisado pelos EAU

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Uma investigação publicada na terça-feira, 8 de setembro, afirma que Benjamin Netanyahu tinha sido pessoalmente avisado, cerca de dez dias antes do ataque de 7 de outubro de 2023, de uma grande operação preparada pelo Hamas. O alerta veio do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O gabinete do Primeiro-Ministro israelita nega categoricamente esta versão. Estas revelações provocam uma nova ofensiva da oposição, a menos de dois meses das eleições israelitas de 27 de Outubro.

Netanyahu recebeu um aviso direto antes de 7 de outubro

Benjamin Netanyahu supostamente recebeu um aviso particularmente sensível nos últimos dias de setembro de 2023. De acordo com uma investigação publicada na terça-feira, 8 de setembro, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, avisou pessoalmente o primeiro-ministro israelense de que uma grande operação do Hamas estava em preparação.

A conversa teria ocorrido cerca de uma semana e meia antes de 7 de outubro de 2023. Naquele dia, combatentes do Hamas e outros grupos palestinos atravessaram a fronteira da Faixa de Gaza e atacaram várias localidades, posições militares e comícios em Israel.

Por conseguinte, as informações atribuídas ao líder da Emirati não se limitariam a uma avaliação geral da situação de segurança. Diz-se que Mohammed bin Zayed se referiu às intenções do Hamas e do seu líder na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar. O aviso teria preocupado a preparação de uma operação em grande escala.

Segundo a investigação, a conversa telefônica durou cerca de 45 minutos. Benjamin Netanyahu teria reagido calmamente. Ele teria pensado que o Hamas estava concentrando suas intenções na Cisjordânia e garantiu ao seu interlocutor que Israel estava preparado para os diferentes cenários.

O ponto crucial é o que teria acontecido. O Primeiro-Ministro israelita, segundo consta, não transmitiu este aviso aos principais funcionários do aparelho de segurança. Esta declaração, se confirmada, acrescentaria um elemento importante ao debate sobre as responsabilidades políticas e militares que precederam 7 de outubro.

Informação que teria voltado de Yahya Sinwar

A investigação também reconstitui a suposta viagem de informação ao Presidente Emirati. Yahya Sinwar, então líder do Hamas na Faixa de Gaza, informou um ex-oficial palestino que seu movimento estava preparando uma operação particularmente importante.

Sinwar supostamente apresentou esta ação como um evento susceptível de causar um « terremoto ». O ex-funcionário palestino supostamente transmitiu esta informação a um conselheiro emirado. Teria eventualmente voltado para Mohammed ben Zayed.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos decidiu contatar Benjamin Netanyahu diretamente. Esta cadeia de transmissão permanece no coração das revelações publicadas na terça-feira. No entanto, deve ser estabelecido de forma independente, enquanto várias pessoas envolvidas nesta sequência não se expressaram publicamente.

Yahya Sinwar foi morto pelas forças israelenses em outubro de 2024 na Faixa de Gaza. Por conseguinte, já não pode ser questionado sobre a natureza exacta das informações que supostamente transmitiu antes do ataque.

A questão agora excede a existência de informações adicionais entre os muitos sinais observados antes de 7 de outubro. A questão diz respeito a um possível alerta dirigido directamente ao chefe do Governo israelita por um líder árabe com quem Israel manteve relações diplomáticas estreitas.

O escritório de Netanyahu se opõe a uma negação categórica

Benjamin Netanyahu desafia totalmente esta versão dos eventos. O escritório dele chamou a informação de « mentira absoluta ». Ele afirma que o primeiro-ministro não falou com Mohammed ben Zayed durante o período mencionado e, portanto, não recebeu qualquer aviso dele.

Esta negação cria uma contradição factual directa. Não se trata apenas da interpretação ou gravidade do aviso. O gabinete do Primeiro-Ministro nega a existência da própria conversa.

Esta distinção é essencial. No estado, portanto, não é possível afirmar como um fato estabelecido que « Netanyahu sabia » que um ataque como o de 7 de outubro ocorreria. A investigação afirma que ele foi avisado de uma grande operação preparada pelo Hamas. Netanyahu nega receber este alerta.

A revelação, no entanto, surge num contexto em que a responsabilidade dos líderes políticos e de segurança antes de 7 de Outubro continua a ser um dos principais temas do confronto em Israel. Desde o ataque, os debates concentraram-se nas informações disponíveis, na sua interpretação e na crença prevalecente antes de outubro de 2023 que o Hamas tentou evitar uma grande guerra.

Eisenkot acusa Netanyahu de ignorar os avisos

A publicação da investigação imediatamente provocou uma reação de Gadi Eisenkot, ex-Chefe de Estado-Maior do exército israelense e agora um dos principais oponentes eleitorais de Benjamin Netanyahu.

Eisenkot acusa o Primeiro-Ministro de ter recebido numerosas advertências antes de 7 de Outubro e de não as ter tido em conta. Ele julga Netanyahu inadequado para desempenhar seus deveres e o culpa por tentar escapar de sua responsabilidade nas falhas que precederam o ataque.

O antigo líder militar também visa explicar as primeiras horas de 7 de outubro de 2023. Em particular, ele critica o argumento de que o primeiro-ministro não teria sido despertado suficientemente cedo quando os primeiros sinais da ofensiva apareceram.

A nova controvérsia move assim o debate para os dias imediatamente anteriores ao ataque. Se o apelo emirado fosse estabelecido, a questão deixaria de ser apenas a informação que os serviços israelitas tinham, mas o que o Primeiro-Ministro tinha aprendido pessoalmente e o que tinha decidido fazer com ele.

Naftali Bennett desafia responsabilidade pessoal do Primeiro-Ministro

Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro e também candidato à eleição, assumiu uma posição ainda mais direta. Ele afirma que Benjamin Netanyahu tem uma responsabilidade pessoal pelo fracasso que levou a 7 de outubro.

Bennett culpa seu antigo rival por não mobilizar o aparato de segurança diante de avisos e por não preparar o país para um grande ataque. Ele exige a sua partida imediata.

Estas acusações assumem uma dimensão eleitoral específica. Os israelitas têm de votar a 27 de Outubro de 2026. Benjamin Netanyahu enfrenta assim esta nova controvérsia durante uma campanha onde o registro de segurança de seu governo e as responsabilidades de 7-outubro ocupam um lugar central.

Esta revelação poderia ser politicamente dispendiosa se fosse sustentada na campanha. Benjamin Netanyahu faz de sua experiência e capacidade de garantir a segurança de Israel um de seus principais argumentos para o eleitorado. A suposição de que um aviso específico poderia ter chegado até ele diretamente antes de 7 de outubro está, portanto, no centro dessa credibilidade. Ele também oferece a Gadi Eisenkot, ex-Chefe de Estado-Maior, e Naftali Bennett um ângulo de ataque que pode pesar com eleitores para quem as responsabilidades pela falha de segurança de 2023 permanecem cruciais. Algumas semanas antes da eleição, a questão já não é apenas histórica ou institucional: agora pode influenciar diretamente a competição eleitoral.

Para os seus opositores, a investigação pôs em causa a defesa política do Primeiro-Ministro. Para Netanyahu, é baseado em um evento que nunca teria acontecido. O estabelecimento da existência da conversa com Mohammed ben Zayed torna-se assim um elemento decisivo.

Uma relação estratégica entre Israel e os Emirados

A identidade do líder que teria transmitido o aviso dá importância adicional ao caso. Os Emirados Árabes Unidos normalizaram suas relações com Israel em 2020 no marco dos acordos de Abraão, celebrados com o apoio dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Donald Trump.

Benjamin Netanyahu regularmente apresentou esta aproximação com Abu Dhabi como um dos maiores sucessos de sua política regional. As relações entre os dois países desenvolveram-se rapidamente em vários domínios.

Um aviso pessoal de Mohammed bin Zayed teria, portanto, recebido um peso político incomum. Ele não veio de um serviço estrangeiro hostil ou de uma fonte indireta desconhecida para as autoridades israelenses, mas do chefe de um Estado árabe que se tornou parceiro de Israel.

Na terça-feira, a Presidência Emirati não forneceu uma confirmação pública detalhada para resolver a contradição entre a investigação e a negação do cargo de Netanyahu.

O debate sobre a estratégia israelita para o Hamas foi relançado

Estas revelações também colocam a política do governo Netanyahu em relação ao Hamas antes de outubro de 2023 na vanguarda. Durante vários anos, Israel havia favorecido uma forma de gestão de conflitos baseada na ideia de que o movimento islâmico buscava sobretudo preservar o seu poder na Faixa de Gaza.

Neste contexto, os fundos do Qatar puderam entrar no enclave com o acordo de Israel. Esta política baseou-se, em parte, no pressuposto de que o Hamas preocupado com a sua sobrevivência política e económica poderia ser contida sem um confronto militar generalizado.

O ataque de 7 de outubro de 2023 fez com que este projeto se espalhasse. De acordo com uma avaliação baseada em números oficiais israelenses, 1.221 pessoas foram mortas durante o ataque. Cerca de 251 pessoas foram também feitas reféns na Faixa de Gaza, algumas das quais já tinham morrido na altura do seu rapto.

Israel lançou uma ofensiva militar maciça na Faixa de Gaza em resposta. Grande parte do território palestiniano foi destruído. O Ministério da Saúde de Gaza relata agora mais de 73.000 mortes desde o início da guerra. Suas estatísticas são usadas pelas agências das Nações Unidas, embora as autoridades israelenses regularmente contestem certas revisões e sua apresentação.

Quase três anos depois de 7 de outubro, a questão dos avisos pré-ataque continua politicamente explosiva. A publicação de 8 de setembro acrescenta uma acusação específica: a de um aviso pessoal que teria chegado ao gabinete do Primeiro-Ministro antes da ofensiva do Hamas.

A negação de Benjamin Netanyahu coloca agora no centro do caso um ponto verificável: se uma conversa com Mohammed bin Zayed realmente teve lugar nos últimos dias de setembro de 2023, o que continha e se os oficiais de segurança israelenses tinham sido informados disso.