Líbano-Israel: Washington prepara novo plano para desbloquear negociações

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Uma nova sequência diplomática poderia ser aberta em setembro em torno do sul do Líbano. O Presidente Joseph Aoun esperaria uma proposta mais específica dos EUA do que a anterior, que pudesse estabelecer um calendário e um mecanismo que conduzisse à retirada completa das forças israelitas do território libanês. Em troca de garantias sérias de medidas de retirada e segurança no Sul, o Chefe de Estado estaria pronto a abrir o ficheiro de armas Hezbollah a nível nacional. Poderá realizar-se em Roma, em 15 e 16 de Setembro, uma próxima reunião entre os representantes libaneses e israelitas, antes da esperada reunião entre o Primeiro-Ministro Nawaf Salam e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em Washington, em 28 de Setembro. Estes prazos poderão determinar se as discussões em curso conduzem a um plano de liquidação real ou a um novo impasse.

Joseph Aoun aguarda uma nova proposta americana

O Presidente Joseph Aoun deixaria de procurar uma declaração geral americana a favor da retirada israelita. Segundo notícias da imprensa atribuídas quarta-feira, 2 de setembro, a fontes próximas ao Chefe de Estado, Baabda está agora esperando de Washington uma proposta operacional que iria além das fórmulas negociadas até agora.

Os americanos informaram o Presidente que estavam em contacto com Israel para desenvolver um programa que pudesse levar à retirada completa das forças israelitas ainda presentes no Sul do Líbano.

A diferença é importante. O litígio já não diz respeito apenas ao princípio da retirada, que Beirute vem exigindo há meses, mas às condições para torná-lo eficaz.

Joseph Aoun aguardava, assim, um plano que especificasse as várias etapas, os mecanismos de verificação e os atores envolvidos nas áreas evacuadas. Por conseguinte, a questão central passa a ser a da pós-aposentadoria: quem controla as zonas abandonadas por Israel, quem verifica os compromissos e quais as garantias que impedem o reinício da luta?

Esta informação ainda não constitui o anúncio oficial de um acordo. Descrevem o estado das discussões e as expectativas atribuídas à Presidência libanesa. Em 2 de setembro Washington não tornou público o plano abrangente referido.

Retirada de Israel contra garantias de segurança

O regime em discussão baseia-se num intercâmbio político particularmente sensível.

O Líbano exige uma retirada completa de Israel. Israel também exige salvaguardas para impedir o Hezbollah de reconstruir capacidades militares perto de sua fronteira. Os Estados Unidos estão tentando construir um dispositivo que atenda a ambos os requisitos simultaneamente.

De acordo com as informações disponíveis, Washington iria, portanto, trabalhar em um programa combinando retirada, verificação e arranjos de segurança.

Para Beirute, a ordem das etapas é decisiva. O Governo libanês não quer que as concessões solicitadas no Líbano precederem indefinidamente uma retirada israelita que permaneceria hipotética. A Presidência procura garantias suficientemente precisas para poder defender politicamente o processo no interior do país.

A exigência diz, portanto, mais do que uma promessa israelita. Baabda gostaria de conhecer os sectores em causa, o ritmo de retirada, as modalidades de transferência para o exército libanês e os mecanismos de verificação do cumprimento.

O arquivo de armas do Hezbollah poderia então ser aberto

Este é o ponto político mais importante da informação publicada na quarta-feira.

Joseph Aoun teria dito aos americanos que se eles fornecessem garantias sérias e claras em relação aos acordos de retirada e segurança israelenses, ele estaria preparado para colocar as armas do Hezbollah sobre a mesa para uma discussão nacional.

A redacção deve ser clarificada. Não é, nas informações disponíveis, um compromisso presidencial para desarmar imediatamente Hizbullah de acordo com um calendário acordado. Este seria um compromisso de abrir formalmente o caso a nível nacional, uma vez obtidas garantias suficientes relativamente à retirada de Israel.

A diferença é importante no sistema político libanês.

O desarmamento do Hezbollah é uma das questões mais sensíveis do país. Em particular, o movimento afirma que suas armas permanecem necessárias enquanto Israel ocupa posições libanesas e continua suas operações militares. Pelo contrário, os seus opositores consideram que a soberania do Estado exige que o exército libanês tenha as armas e o poder para decidir só a guerra e a paz.

Por conseguinte, uma retirada completa de Israel alteraria alguns dos termos do debate. Retiraria do Hezbollah um dos principais argumentos utilizados para justificar a manutenção de um arsenal independente do do Estado.

Uma web Baabda quer tornar credível

O cálculo atribuído a Joseph Aoun aparece assim sequencial.

Primeiro passo: assegurar um compromisso concreto dos Estados Unidos em relação à retirada de Israel.

Passo dois: definir os arranjos de segurança e o mecanismo de verificação para o exército libanês retomar áreas evacuadas.

Terceiro passo: abrir uma discussão nacional sobre armas Hezbollah no Líbano.

Esta cronologia permitiria ao Presidente apresentar o debate sobre armas não como uma concessão unilateral a Israel ou aos Estados Unidos, mas como um passo num processo em que o Líbano teria obtido anteriormente o regresso do seu território.

Também responde às dificuldades políticas internas. Solicitar o desarmamento do Hezbollah enquanto as forças israelitas permanecem no território permite que o movimento apresente este pedido como uma tentativa de desarmar o Líbano contra Israel.

A retirada alteraria este argumento sem resolver automaticamente o arquivo.

Quem substituirá a UNIFIL?

Outra questão complica as negociações: o futuro da Força Interina das Nações Unidas no Líbano.

Segundo relatórios de fontes próximas à Presidência, Washington continuaria a insistir no fim da missão da UNIFIL até ao final de 2026. Os Estados Unidos também não apoiariam as propostas francesas de manter uma força internacional de observação no Sul de outra forma.

Esta posição cria um problema prático.

Há décadas que a UNIFIL não é apenas uma presença militar internacional. Desempenha um papel no acompanhamento da Linha Azul, na ligação entre as partes e na coordenação com o exército libanês. O seu desaparecimento deixaria um vazio institucional no momento em que uma retirada israelita exigiria mais mecanismos de verificação.

É por isso que o plano americano esperado por Joseph Aoun deve especificar quais atores substituiriam as funções consideradas indispensáveis.

Os americanos teriam prometido ao presidente « um plano, um mecanismo de verificação e uma lista de partidos » que poderiam desempenhar um papel no Sul.

Esta lista poderá tornar-se um dos elementos mais sensíveis das negociações.

França e Washington diferem no pós-FINUL

Há vários meses que Paris defende um envolvimento internacional duradouro no Sul do Líbano. A França considera que uma presença de observação pode ajudar a prevenir incidentes, apoiar o exército libanês e manter um canal entre as diferentes partes.

Washington favoreceria outro modelo e continuaria a opor-se à manutenção de uma força internacional na forma proposta pelos franceses.

A divergência franco-americana não diz necessariamente respeito ao objectivo final, mas ao instrumento para garantir a fronteira.

Para as autoridades libanesas, a escolha está longe de ser técnica. Se a UNIFIL desaparecer e nenhuma força comparável tiver êxito, o exército libanês terá de assumir uma responsabilidade muito maior com os seus próprios meios.

A questão do pessoal, equipamentos, vigilância e inteligência tornou-se central.

O exército libanês estaria no centro do esquema

Seja qual for o mecanismo eventualmente adotado, o exército libanês deve ocupar um lugar essencial nas áreas evacuadas.

As experiências piloto já começaram. A retirada israelense de certas áreas foi seguida pela entrada do exército libanês, com operações de desminagem e segurança antes da implantação total.

Este processo deve evitar um fosso entre a partida dos soldados israelitas e a chegada das forças libanesas.

Israel expressa especificamente a sua preocupação de que o Hezbollah tire partido deste intervalo para regressar às áreas evacuadas. Notícias dos meios de comunicação de Israel esta semana até afirmaram que alguns oficiais libaneses iriam partilhar esta preocupação e não iriam querer uma retirada de Israel muito rapidamente.

O exército libanês negou fortemente esta informação na quarta-feira, denunciando feito reivindicações para chegar à instituição e seu comando.

Esta controvérsia ilustra a importância do futuro mecanismo de verificação. A credibilidade do exército libanês é uma das condições para o sucesso de qualquer acordo.

Roma poderia acolher futuras discussões

A próxima etapa diplomática poderia ocorrer rapidamente.

Poderá realizar-se em Roma, em 15 e 16 de Setembro, uma nova reunião entre os representantes do Líbano e de Israel, de acordo com os relatórios da imprensa transmitidos na quarta-feira.

A reunião ainda não tinha sido oficialmente anunciada por todas as partes no momento das últimas informações disponíveis. Por conseguinte, esta data deve ser considerada mais do que definitiva.

Roma proporcionaria um quadro externo para as delegações prosseguirem os debates sem darem à reunião a dimensão política das negociações bilaterais convencionais.

O Líbano e Israel permanecem oficialmente em estado de guerra. Qualquer discussão directa é, portanto, politicamente sensível em Beirute.

As reuniões devem ser apresentadas como negociações sobre segurança, retirada e implementação dos acordos existentes, não como o início da normalização diplomática.

15 e 16 de Setembro podem tornar-se decisivos

Se a reunião de Roma for confirmada, a sua agenda será decisiva.

A Delegação Libanesa deveria procurar clarificar a retirada de Israel, enquanto Israel procuraria obter garantias sobre as áreas de que as suas forças se retirariam.

O papel americano será central. Washington deve transformar os compromissos gerais num calendário suficientemente preciso para convencer ambas as partes.

Um acordo poderia assumir a forma de etapas sucessivas: retirada israelense de uma área, entrada do exército libanês, verificação e, em seguida, passagem para a seguinte área.

Este modelo reduziria o risco de uma retirada global sem dispositivo de substituição. Também permitiria que Israel verificasse progressivamente que as áreas evacuadas não são reocupadas militarmente pelo Hezbollah.

Para o Líbano, o que está em causa seria evitar que este mecanismo transforme uma retirada anunciada num processo interminável, condicional a critérios móveis.

Nawaf Salam esperado em Washington em 28 de setembro

Um segundo prazo é anunciado no final do mês.

O primeiro-ministro Nawaf Salam está programado para se encontrar com o Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio em Washington, em 28 de setembro, de acordo com relatórios da mídia publicados na quarta-feira.

Esta reunião terá lugar menos de duas semanas após as discussões previstas em Roma. Por conseguinte, poderia proporcionar uma oportunidade para rever os resultados alcançados e para abordar questões pendentes.

A escolha de Washington também sublinha o nível político que a questão está agora a assumir. Já não se trata apenas de discussões técnicas sobre posições fronteiriças. As negociações dizem respeito à arquitectura de segurança do Sul do Líbano, ao futuro papel do exército, à presença internacional e, potencialmente, às armas do Hezbollah.

Nawaf Salam também terá que defender as prioridades do governo libanês: soberania, retirada israelense e fortalecimento da autoridade estatal.

Washington torna-se o árbitro principal

Os Estados Unidos ocupam agora uma posição central entre as várias aplicações.

Têm uma influência importante sobre Israel e são simultaneamente um dos principais apoiantes internacionais do exército libanês. Participam igualmente em negociações económicas e políticas mais amplas sobre o Líbano.

Esta posição permite a Washington propor um mecanismo que combine segurança, retirada e reforço das instituições libanesas.

Também cria uma importante dependência para Beirute.

Se os Estados Unidos não conseguirem obter um calendário preciso de Israel, Joseph Aoun terá poucos argumentos para abrir o caso Hezbollah nas condições actualmente mencionadas.

Por outro lado, uma proposta dos Estados Unidos para assegurar uma retirada gradual e verificável poderia alterar profundamente o debate político libanês.

A retirada de Israel poderia levar o debate sobre o Hezbollah

Há anos que a questão das armas do Hezbollah está ligada à do conflito com Israel. O movimento apresenta seu arsenal como uma força de resistência necessária para proteger o território libanês.

Seus oponentes respondem que a existência de uma força militar que escapa do comando estatal enfraquece a soberania e expõe o país a guerras decididas fora de suas instituições.

Uma retirada completa de Israel não eliminaria este desacordo. No entanto, alteraria o quadro.

O debate poderia então avançar para a estratégia nacional de defesa, para a possível integração de certas capacidades e para a questão do monopólio estatal das armas.

É por isso que o compromisso de Joseph Aoun é politicamente importante. O Presidente não prometeria uma solução preventiva, mas concordaria em colocar a questão formalmente sobre a mesa.

Uma negociação em que a sequência de etapas será decisiva

As próximas semanas devem, portanto, concentrar-se menos nas declarações políticas do que na cronologia.

O Líbano quer saber quando Israel se retirará e em que fases. Israel quer saber o que acontecerá imediatamente após a sua partida. Washington quer um mecanismo suficientemente credível para impedir o reinício das lutas. A Presidência libanesa quer obter garantias antes de abrir o dossiê explosivo das armas do Hezbollah.

O futuro da UNIFIL acrescenta um prazo adicional. Se a sua missão terminar até ao final do ano, terá de estar pronto um novo mecanismo antes da sua partida, a fim de evitar um vazio institucional e de segurança no Sul.

As discussões previstas em Roma em 15 e 16 de Setembro poderiam dar as primeiras respostas. O próximo encontro entre Nawaf Salam e Marco Rubio em 28 de setembro ofereceria então uma segunda etapa política.

Joseph Aoun agora espera mais do que uma promessa americana. Ele queria um plano que indicasse os passos da retirada, como verificar eles e os atores responsáveis por garantir o Sul do Líbano. É a precisão desta proposta, ainda esperada em Baabda, que irá determinar se o ficheiro de armas Hezbollah pode realmente tornar-se o próximo passo no processo.