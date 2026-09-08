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O marionetista francês, autor e ator Yves Brunier, que tinha dado vida a Casimir na ilha das crianças, morreu aos 83 anos. Com Christophe Izard, ele tinha moldado um dos personagens mais populares da televisão juvenil francesa. Seu dinossauro laranja também tinha atravessado as fronteiras da tela: na década de 1980 Casimir tinha visitado o Líbano várias vezes para encontrar crianças enfrentando a guerra civil.

Yves Brunier, o homem por trás de Casimir

Yves Brunier vai primeiro permanecer associado com uma silhueta imediatamente reconhecível: a de Casimir, o grande dinossauro laranja com barriga redonda, caráter central deIlha das CriançasO marionetista não se contentou em manipular a criatura. Ele escorregou em seu terno, deu-lhe seus gestos, seu ritmo e uma presença que devia muito à sua carroçaria.

Nascido em Lyon em 1943, Yves Brunier foi orientado para artes aplicadas antes de se especializar no mundo dos fantoches. No início da década de 1970, Christophe Izard preparou para a televisão francesa um programa destinado a crianças, inspirado no seu princípio deRua SésamoEle pediu a Brunier para imaginar um personagem que pudesse habitar este novo universo.

O projeto passou por várias etapas antes de se tornar Casimir. O personagem foi finalmente concebido como um « monstro gentil », colorido, desajeitado, ganancioso e próximo de crianças. Brunier participou diretamente desta criação com Christophe Izard. Tornou-se então o intérprete principal na tela.

Ilha das Criançasapareceu em 1974 na terceira cadeia da ORTF, antes de se estabelecer em TF1. Durante oito anos, até 1982, Yves Brunier incorporou Casimir sobre centenas de transmissões. O programa rapidamente entrou nos hábitos das famílias francesas e marcou uma geração de espectadores.

Oito anos na fantasia do « monstro do tipo »

Casimir é baseado em um equilíbrio simples. O personagem fala com as crianças sem procurar imitar os adultos. Ele está enganado, entusiasmado, às vezes choca e transforma situações comuns em um jogo. Sua ganância se torna uma de suas características mais famosas com o « glubi-boulga », uma mistura improvável cujo nome então excede o escopo do show.

Para Yves Brunier, o sucesso do personagem também foi devido à sua dimensão física. Dentro do terno, pesado e volumoso, o marionetista teve que criar um gesto legível sem poder confiar nas expressões de um rosto humano. Cada movimento, inclinação ou movimento dos braços, portanto, contribuiu para o caráter de Casimir.

Em 2024, por ocasião do quinquagésimo aniversário de Casimir, a imprensa francesa lembrou que Yves Brunier havia realizado o personagem sem perder um dia de filmagem entre 1974 e 1982. Esta continuidade ajudou a dar ao herói um gesto estável e imediatamente identificável. Por trás de uma aparente simplicidade estava um trabalho exigente: fazer da vida um traje integral, brincar com outros atores e manter precisão suficiente para jovens espectadores esquecerem a presença do artista. Brunier tinha feito assim Casimir um personagem de jogo tanto quanto um fantoche, capaz de ocupar espaço como um ator em seu próprio direito.

Esta encarnação explica em parte a longevidade do personagem após a cessação deIlha das CriançasCasimir tem experimentado novas aparições, shows, shows e consultas nostálgicas. Permaneceu ligado à infância das décadas de 1970 e 1980 enquanto passava para outras gerações.

Casimir no Líbano com os filhos da guerra

No Líbano, Casimir também ocupa um lugar especial em certas memórias da guerra civil. Na década de 1980, quando as crianças viviam à taxa de bombardeios, deslocamentos e fechamentos escolares, o personagem visitou o país várias vezes para encontrá-los.

Essas visitas deram ao dinossauro laranja uma dimensão diferente da televisão. Casimir já não era apenas o herói de um programa francês visto de um salão. Tornou-se uma presença familiar para crianças cuja vida diária foi profundamente perturbada pela guerra.

O Líbano passou então por um dos períodos mais violentos de sua história contemporânea. A guerra civil, iniciada em 1975, tinha fragmentado o país e transformado a vida das famílias. Beirute foi dividido, lutando seguido e muitas crianças cresceram em um ambiente de insegurança.

Neste contexto, a vinda de um personagem destinado a fazer uma risada tinha um significado particular. Tal deslocamento obviamente não poderia apagar a violência do conflito. No entanto, ofereceram um momento de espetáculo e normalidade a um público jovem exposto a uma realidade que nada tinha da alegre « ilha » imaginada para a televisão.

A memória dessas visitas ilustra também o público que os programas franceses no Líbano tinham naquela época. Os programas de televisão, juventude e personagens populares circulavam amplamente num país onde a língua francesa mantinha uma forte presença cultural. Casimir poderia ser reconhecido imediatamente por algumas crianças libanesas.

O desaparecimento de Yves Brunier revive assim no Líbano uma memória diferente daquela que domina na França. Para o público francês, seu nome refere-se primeiro à tarde seguinteIlha das CriançasPara os libaneses que cresceram durante os anos de guerra, Casimir também pode evocar esses suportes inesperados em meio a uma infância perturbada.

Uma carreira dedicada aos fantoches

Yves Brunier não limitou sua viagem ao único dinossauro laranja. Um fantoche profissional, ele criou ou executou outros personagens para televisão e entretenimento. Seu trabalho estava enraizado em uma tradição onde o manipulador muitas vezes permanece invisível enquanto a criatura se torna famosa.

Esta discrição contrastava com a imensa popularidade de Casimir. O público conhecia o personagem, seus hábitos e suas expressões muito mais do que o homem colocado dentro do traje. Brunier tinha, no entanto, ajudado a definir o essencial de sua identidade visual e corporal.

Em janeiro de 2010, Yves Brunier foi nomeado cavaleiro da Ordem das Artes e Letras, reconhecimento oficial de uma carreira dedicada à criação e às marionetes. Quatorze anos depois, em 2024, os cinquenta anos de Casimir recordaram a persistência de seu sucesso e seu lugar na memória popular.

A morte de Yves Brunier veio depois da morte de Christophe Izard, que desapareceu em 2022 aos 85 anos de idade. Os dois homens juntos deram à luz o personagem em 1974. Sua criação sobreviveu-lhes, carregados pelos arquivos de televisão, os reformulamentos, os shows e as memórias daqueles que conheceram a criança.

No Líbano, esta história retém finalmente uma imagem singular: a de um grande dinossauro laranja que veio, várias vezes na década de 1980, para encontrar crianças no coração de um país em guerra. Mais de quarenta anos depois dessas visitas, o desaparecimento do que se esconde no processo dá a esses encontros o valor de um fragmento de memória da guerra civil libanesa.

Referências e ligações

Elementos biográficos e história de Casimir: Arquivos dedicados a Yves Brunier eIlha das Crianças.

O 50o aniversário de Casimir e a performance de Yves Brunier entre 1974 e 1982: imprensa francesa, setembro de 2024.

Contexto histórico das crianças libanesas durante a guerra civil: documentos e arquivos sobre o Líbano da década de 1980.