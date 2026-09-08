Depois de Ali al-Taher, medo de uma extensão para Nabatiyah

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Ali al-Taher, uma fechadura que une a frente de Nabatiyah

A tomada anunciada de Ali al-Taher mudou a preocupação para Nabatiyah. Reuters, 3 de setembro de 2026, apresenta esta altura como um dos principais pontos de atrito entre Israel e Hezbollah. Localizada a cerca de 15 km da fronteira, ela atinge quase 600 metros. Ele domina rotas que ligam a área de fronteira com Nabatiyah e Iqlim al-Tuffah. Esta posição dá ao relevo um valor que excede a sua única área de superfície. Do cume, a vigilância cobre estradas, vales e várias localidades no sul do Líbano. Reuters, em 3 de setembro de 2026, também relatou que o local abrigaria instalações subterrâneas usadas pelo Hezbollah. Fontes de segurança libanesas referem-se a um centro de comando e depósitos de armas. Estas alegações dão a Ali al-Taher um lugar central nos objectivos israelitas. No entanto, não são suficientes para estabelecer a natureza exacta da infra-estrutura ainda presente abaixo da altura.

Israel anunciou em 3 de setembro que tinha obtido « controle operacional » sobre e abaixo do solo. Reuters, 4 de setembro de 2026, informa que o exército israelense alegou ter expulso os combatentes do Hezbollah dos túneis sob o cume. No entanto, um oficial militar libanês citado pela Agência fornece uma importante nuance. Segundo ele, as forças israelitas controlam as entradas sul da rede. O acesso norte seria monitorado por drones. Ele não podia especificar até onde os soldados haviam avançado nas galerias. Associated Press, 5 de setembro de 2026, também observa que a extensão do controle israelense permanece incerta. Um fotógrafo da agência presente em Kfar Rumman não tinha observado uma presença israelense visível na altura. Hezbollah não emitiu nenhuma declaração oficial confirmando sua perda. Estes factores exigem uma distinção entre uma capacidade de dominar o sector e uma ocupação completa de cada posição. Para Nabatiyeh, esta distinção não elimina o risco. O controlo operacional pode ser suficiente para observar movimentos, guiar greves e exercer pressão nas vias para norte.

A geografia alimenta directamente este medo. Al Jazeera, em 8 de setembro de 2026, fica Ali al-Taher entre Kfar Tebnit e Nabatiyah al-Fawqa, ao norte de Litani. A mídia aponta que a altura torna possível observar Nabatiyah ao oeste e os relevos de Iqlim al-Tuffah ao leste. Associated Press, 5 de setembro de 2026, estima que sua captura poderia abrir possibilidades para Nabatiyah, Iqlim al-Tuffah e Jabal al-Rihan. Esta é uma possibilidade militar, não provas de um plano de invasão. Não há provas públicas disponíveis em 8 de setembro de que Israel tenha decidido entrar em Nabatiyah. Em vez disso, a mudança deve-se às opções criadas pela nova posição. Um exército numa altura dominante pode aumentar a sua profundidade de observação. Pode também procurar neutralizar setores que ameaçam suas novas posições. Neste caso, a pressão pode progredir sem deslocamento maciço de tropas. Bombardeamentos, drones e artilharia podem estender a frente real. Para os moradores, essa diferença entre ocupação e pressão remota permanece militar. No entanto, suas consequências diárias podem ser comparáveis quando afetam estradas, casas e serviços.

Kfar Rumman, o sinal de uma pressão já estendida

Os ataques contra Kfar Rumman tornaram esta ameaça mais concreta. Reuters, em 7 de setembro de 2026, relata que pelo menos 12 pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas em ataques israelenses nesta área perto de Nabatiyah. A agência descreve o episódio como um dos dias de bombardeio mais mortais das últimas semanas. Associated Press, 8 de setembro de 2026, relata que um primeiro ataque em um prédio matou onze pessoas, incluindo duas crianças e quatro mulheres. Oito pessoas ficaram feridas. Um segundo ataque em um veículo matou um salvador e feriu dois outros pessoal de socorro. O exército israelita alegou ter alvejado um membro do Hezbollah que transportava armas para Kfar Rumman. Também ligou suas operações a ataques de drones contra seus soldados. O Hezbollah não tinha assumido a responsabilidade por estes ataques na altura do relatório da Associated Press. O registro civil e a proximidade de Nabatiyah, no entanto, reforçou o medo do alargamento.

Kfar Rumman não é um episódio isolado na geografia atual das greves. As operações israelitas já afectaram Nabatiyah e várias áreas do seu ambiente desde o início da guerra. Reuters, em 10 de abril de 2026, relatou a morte de treze membros da Segurança do Estado em uma greve contra um edifício do governo em Nabatiyah. O presidente Joseph Aoun condenou então o ataque a uma instituição estatal. Reuters, em 28 de junho de 2026, informou que o exército israelense alegou ter matado combatentes Hezbollah e atingido um lançador na área de Nabatiyah. Esses precedentes mostram que a cidade já estava na profundidade das operações israelenses antes de Ali al-Taher. A diferença atual reside na proximidade de uma posição terrestre reivindicada por Israel. A combinação de uma presença no cume e ataques repetidos nas proximidades pode aumentar a pressão sobre o acesso à cidade. Pode também dificultar o regresso à actividade normal em zonas já marcadas pela destruição.

Associated Press, em junho de 2026, descreveu o retorno limitado dos habitantes a Nabatiyah após uma trégua. As famílias encontraram casas destruídas ou gravemente danificadas. Essa fragilidade pesa sobre a situação atual. Uma nova sequência de ataque não afeta um espaço intacto. Chega a uma região onde o deslocamento, as reparações e a recuperação económica permanecem incompletas. Nabatiyeh também desempenha um centro administrativo e comercial para uma grande parte do Sul. As estradas convergentes servem aos habitantes de muitas localidades. Portanto, a pressão duradoura sobre esses eixos teria efeitos além da cidade. Poderia interromper as viagens para serviços públicos, lojas e instalações de saúde. Pode também conduzir a novas partidas. Por conseguinte, o cenário de uma extensão não deve ser reduzido à eventual presença de soldados israelitas em Nabatiyah. Uma extensão aérea e terrestre em torno de seu acesso poderia ser suficiente para transformar a cidade em um espaço de linha de frente.

Iqlim al-Tuffah e Jabal al-Rihan na profundidade do dispositivo

A questão de Iqlim al-Tuffah acrescenta outra dimensão. Reuters, 3 de setembro de 2026, descreve esta região como uma profundidade importante para o Hezbollah. Ali al-Taher fornece uma ligação geográfica entre as posições mais sulistas e estas alturas. A perda do cume pode, portanto, dificultar alguns movimentos e expor mais rotas logísticas. Associated Press, 5 de setembro de 2026, lembra que o Hezbollah tem reforçado sua presença nesta região por várias décadas. No entanto, o movimento busca relativizar o efeito de uma perda local. Mahmoud Qamati, líder do Hizbullah citado pela Associated Press em 5 de setembro de 2026, reconheceu a importância de Ali al-Taher. No entanto, ele afirmou que sua perda não significaria o fim do Hezbollah. Essa posição reflete uma lógica de profundidade. O movimento considera seu dispositivo como um conjunto de posições e redes. Para Israel, esta profundidade pode tornar-se o argumento para novas operações. Se as capacidades de Hezbollah são consideradas intocadas mais ao norte, a captura de Ali al-Taher pode aparecer como um passo em vez de um termo.

No entanto, o progresso para Iqlim al-Tuffah ou Jabal al-Rihan apresentaria diferentes desafios. O terreno é montanhoso e as estradas são mais restritas. Uma força terrestre deve assegurar o seu acesso e proteger as suas posições contra ataques das alturas. Este custo pode apoiar uma estratégia baseada em vigilância e greves. Reuters, em 3 de setembro de 2026, citou o ex-general libanês Hassan Jouni, que acreditava que Israel havia hesitado em lançar um ataque direto contra Ali al-Taher por causa do risco de baixas. Essa cautela pode ser ainda mais importante em áreas mais profundas. Não exclui operações limitadas. Acima de tudo, pode levar Israel a combinar o controle de pontos dominantes, drones e bombardeios. Neste esquema, Nabatiyah permaneceria exposto sem necessariamente se tornar o objetivo de uma conquista. As localidades entre a cidade e os relevos poderiam, no entanto, estar sob pressão crescente. O risco reside, portanto, numa extensão gradual, em que cada nova posição muda a segurança da próxima.

O rácio de potência militar pesa nas negociações

A situação militar continua ligada ao processo político. Associated Press, 8 de setembro de 2026, lembra que um acordo-quadro negociado sob mediação americana prevê uma retirada gradual israelense em troca do desarmamento do Hezbollah. A sua implementação continua bloqueada. Hezbollah se recusa a entregar suas armas ao norte do rio Litani, enquanto Israel liga sua retirada ao desarmamento mais amplo. Ali al-Taher está localizado ao norte do rio. A batalha, portanto, afeta diretamente um dos pontos mais sensíveis desta discordância. Associated Press, 5 de setembro de 2026, relata que o vice-primeiro-ministro Tarek Mitri havia afirmado que o exército libanês estava pronto para assumir o controle da altura. Segundo ele, o obstáculo veio da posição israelense. Esta proposta oferece, em teoria, uma alternativa à continuação da luta. Presume-se, no entanto, que as partes acordam numa transferência efectiva do terreno para o Estado libanês. No entanto, as capturas anunciadas por Israel reforçam o seu peso em qualquer discussão sobre como retirar.

Nasser Khdour, pesquisador citado pela Associated Press em 5 de setembro de 2026, acredita que o controle de Ali al-Taher representa um revés operacional para o Hezbollah. Considera igualmente que esta posição melhora o equilíbrio de poder israelita nas negociações. Esta leitura permite prever um cenário em que Israel não precisaria de avançar imediatamente para Nabatiyah. A ameaça de uma extensão pode se tornar um meio de pressão. A manutenção no cume, juntamente com a capacidade de atacar mais ao norte, pode ser usada para obter concessões. Por outro lado, a falta de progressos políticos pode incentivar uma nova escalada. O Presidente Joseph Aoun e o Governo de Nawaf Salam devem, portanto, gerir simultaneamente a terra e as negociações. Eles devem defender o destacamento do exército libanês, limitar os ataques israelenses e lidar com o arquivo de armas do Hezbollah. Esses objetivos são alcançados por posições opostas que permanecem distantes. A proximidade de Nabatiyeh aumenta o custo do fracasso.

Uma linha ainda instável em torno de Nabatiyeh

Lutando perto de Beaufort Castle também mostra que a área permanece ativa após o anúncio sobre Ali al-Taher. Associated Press, 8 de setembro de 2026, relata que dois soldados israelenses ficaram levemente feridos em uma troca de fogo na área. O exército israelense afirma ter matado o lutador Hezbollah envolvido. Este episódio lembra que a testa não segue uma linha perfeitamente estabilizada. Embates únicos podem criar novos ciclos de resposta. Também podem justificar, segundo Israel, greves mais profundas. Neste contexto, Nabatiyeh está exposto a uma dinâmica que depende tanto de incidentes locais como de decisões estratégicas. Um ataque de drone, uma troca de fogo ou um ataque mortal pode mudar rapidamente o nível de tensão. A trégua de junho reduziu os combates sem remover esses mecanismos. Reuters, em 7 de setembro de 2026, também apontou que os medos de uma nova campanha israelense aumentou após vários dias de escalada, apesar do cessar-fogo.

O estado exacto de Ali al-Taher continua a ser decisivo na medição do risco. Se Israel consolidar uma presença duradoura, a altura pode tornar-se um novo ponto de apoio ao norte das suas posições anteriores. Se o seu controlo permanecer limitado ao acesso e vigilância, o efeito será diferente. Reuters, 4 de setembro de 2026, insiste nesta incerteza através do testemunho do líder militar libanês. Associated Press, 5 de setembro de 2026, também observou a falta de visibilidade total no terreno. Estas reservas impedem uma nova linha de frente definitiva. Eles não apagam a evolução observada por vários dias. Os ataques se aproximaram de Nabatiyah e atingiram áreas habitadas. Kfar Rumman tinha um recorde particularmente pesado. Os relevos de Iqlim al-Tuffah aparecem agora nos cenários militares mencionados pelas fontes. Nabatiyah está assim localizado entre uma altura disputada no sudeste e uma profundidade estratégica no leste. Esta posição geográfica é suficiente para explicar a preocupação, sem transformar uma possível ameaça numa certa ofensiva. O monitoramento dos eixos torna-se então tão importante quanto sua ocupação. Qualquer mudança duradoura pode afectar os movimentos civis e militares entre Nabatiyah e aldeias vizinhas.