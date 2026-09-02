- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em um texto dedicado a Maroun Youssef Ghannam, que Joseph Salloum apresenta como o « ladrão carter », o autor, ex-executivo do serviço de inteligência externa das regiões livres, liderado por Pierre Rizk, vulgo « Akram », dentro da milícia doDr. Samir Geagea, comenta vários episódios relacionados à jornada de Ghannam. Esta unidade de inteligência externa nas Regiões Livres estava ligada à segurança da milícia Geagea, à inteligência política interna e externa, ao serviço de espionagem e contra-inteligência. Salloum, assim, evoca vários episódios que ele associa com a jornada de Ghannam e também desafia Samir Geagea, cuja fotografia acompanha o texto.

De acordo com Salloum, Maroun Youssef Ghannam foiinformador de um oficial militar libanêsAntes de trabalhar sob o mandato da Síria. Ele também afirma que ele teria sido mais tarde relacionado comMaurícia Sehnaoui, apresentado no texto como tendo adquirido a « Société Générale ».

Salloum alega que Ghannam esteve envolvido num caso deroubo e falsificação de chequesEle também se refere às operações de « vestir » e afirma que a pessoa em causa recebeu proteção para escapar da detenção.

O relato de Joseph Salloum muda paraSamir GeageaO autor afirma que assumiu a liderança das Forças Libanesas « em sangue e fogo » e acusou sua comitiva de ter transformado uma organização que ele descreveu como baseada em uma causa em uma« empresa privada ».

Salloum também se refere ao papel atribuído à esposa de Geagea e afirma que uma instituição foi formada em torno de bens que ele apresentou como originalmente pertencente ao povo cristão da região oriental, no contexto da guerra civil.

Duas histórias da guerra

Na última parte de seu texto, Joseph Salloum contrasta dois relatos.

Ele afirma que« o primeiro »teria passado a guerra roubando tapetes de casas, enquanto« o segundo »foi relatado que uma batalha foi travada contra uma incursão israelense antes de se transformar em um vazamento apresentado sob o termo de« retirada táctica ».

Para Salloum, esses dois caminhos levariam à mesma conclusão:« falsificar fatos e reescrever história ».