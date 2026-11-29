Youssef Raggi deve começar uma visita oficial ao Kuwait a convite do seu homólogo. O ministro libanês disse que queria expressar a solidariedade de Beirute após o ataque que matou dois cidadãos italianos em 26 de novembro. A embaixada libanesa também anunciou uma reunião com a comunidade libanesa em 1 de dezembro.

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Youssef Raggi anunciou que viajaria ao Kuwait para expressar a solidariedade do Líbano após os ataques contra o emirado. A embaixada libanesa confirmou a visita oficial a convite do Ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Também anunciou uma reunião com a comunidade libanesa na terça-feira, 1 de dezembro.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros libanês explicou, numa entrevista publicada em 28 de Novembro, que desejava avançar para assinalar o apoio de Beirute às autoridades e ao povo do Kuwait. A visita oficial é anunciada na segunda-feira. A embaixada, que havia mencionado uma chegada no domingo em seu primeiro anúncio, apresentou o fortalecimento da cooperação bilateral como um dos objetivos do deslocamento.

Uma visita após a morte de dois italianos

O deslocamento ocorreu após o ataque do drone na quinta-feira 26 de novembro, que matou dois cidadãos italianos e feriu um kuwaitiano e um paquistanês. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kuwait atribui responsabilidade ao Irão, o que nega. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque no dia seguinte e apelou às partes para que se retraíssem. A sua declaração não designa uma pessoa responsável.

Raggi incluiu esta visita na retomada dos intercâmbios oficiais com os países do Golfo. Ele apresentou-o como um acompanhamento do deslocamento do presidente Joseph Aoun para o Kuwait em maio de 2025. A Embaixada anunciou discussões sobre as relações entre os dois países e formas de desenvolver a sua cooperação. Nesta fase, não foi anunciado qualquer acordo de assinatura ou compromisso financeiro.

Raggi defende monopólio estatal de armas

Na mesma entrevista, o ministro advertiu Hezbollah para não minar a segurança interna, alegando que a paciência do estado e da população tinha limites. Ele defendeu a implementação faseada do plano do Exército sobre o monopólio de armas, que foi revisto pelo governo em setembro de 2025. As suas observações não anunciam uma nova decisão do Conselho de Ministros nem uma mudança de calendário.

Raggi também trouxe a apreensão de explosivos Qa’a mais perto dos registros de Becharre e Dahr al-Badar. Ele vê as evidências de uma rede, uma avaliação que não é um achado judicial. O primeiro comunicado do exército sobre a apreensão de Qaa não atribuiu a carga ao Hezbollah. A qualificação dos factos e as responsabilidades continuam a ser da responsabilidade da investigação judicial.

Uma recepção para o libanês no Kuwait

O embaixador libanês, Ghadi Khoury, está programado para receber membros da comunidade libanesa na terça-feira, 1 de dezembro, às 18 horas hora do Kuwait, na Embaixada. O representante diplomático indicou que os hóspedes tinham de confirmar a sua presença com antecedência para aceder ao site.

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