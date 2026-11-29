No sul do Líbano, o município de Baraachit negou no domingo relatórios de uma ordem de evacuação, após mais relatórios de greves. A Espanha renova o seu Parlamento, enquanto as autoridades ucranianas relatam vítimas em Odessa, Zaporijjia e Krementchouk.
Domingo, 29 de Novembro de 2026.
Sul do Líbano: Baraachit nega ordem de evacuação
O município de Baraachit declarou no domingo que nenhuma ordem de evacuação havia sido emitida para a aldeia ou seus arredores. A prefeitura, que afirma ter verificado com o exército libanês, responde às informações transmitidas no sábado e pede aos habitantes que mantenham os anúncios das autoridades competentes.
A negação diz respeito à evacuação, não à actividade militar no sector. Na noite de sábado a domingo, os correspondentes locais relataram greves atribuídas a Israel nos arredores de Baraashit e Tallousa. Uma forte explosão também foi relatada após a meia-noite em Kfar Tebnit, onde novos ataques foram relatados na manhã de sábado. A origem da última explosão e suas consequências não foram estabelecidas.
Maratona de Beirute: as reaberturas são rua por rua
Praça dos Mártires é o ponto de partida e ponto de chegada da maratona de domingo na capital. As Forças de Segurança Interna fecharam as ruas da rota a partir das 4h30 e planejaram uma reabertura gradual à medida que os últimos participantes passassem. O lugar em si permanece preocupado até o final do evento. A polícia não fixou uma única hora para retomar o tráfego para todas as rotas.
A maratona e a semi-maratona estavam no início do programa esportivo, seguido pelos 10 km, a corrida juvenil e os 6 km. O organizador havia anunciado uma cerimônia às 10h30 para a primeira das principais corridas, com uma classificação separada para os melhores maratonistas libaneses. Os prêmios por categoria de idade são anunciados para 4 de dezembro. O tempo e os rankings ainda não foram verificados para esta edição.
Israel: Netanyahu e Eisenkot abrem nova discussão
Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro, e Gadi Eisenkot, responsável pela formação do próximo governo, começaram uma nova entrevista no domingo. Netanyahu tinha declarado no sábado que concordou em levar a primeira rodada de uma possível alternância para o chefe de um governo sindical. Eisenkot propôs discutir o programa sem, nesta fase, aceitar o princípio da rotação. Neste momento, não foi anunciado qualquer acordo de coligação.
As eleições de Outubro não deram uma clara maioria a nenhum dos lados do Knesset. Eisenkot deve ocupar 61 dos 120 lugares para obter uma maioria e ter um mandato inicial até 6 de Dezembro. Ele pode solicitar uma prorrogação de 14 dias. As discussões com a Likud não substituíram os acordos que a sua parte negociou com as outras partes.
Ucrânia: vítimas civis em Odessa, Zaporijjia e Krementchouk
Em Odessa, o município anunciou a morte de uma mulher após uma greve russa em um edifício residencial na noite. Em Zaporijjia, a administração regional informou que uma mulher havia sido morta e vários feridos após um ataque que destruiu casas. Uma menina de 14 anos foi retirada dos escombros e entregue aos médicos, disse o co-presidente do Conselho Regional de Defesa, Ivan Fedorov.
Em Krementchouk, na área de Poltava, um drone atingiu o pátio de um prédio na noite de sábado, de acordo com as autoridades regionais. Eles anunciaram a morte de uma mulher e relataram seis ferimentos. Estas revisões locais dizem respeito a três incidentes distintos e são susceptíveis de evoluir.
Espanha: os primeiros números esperados para esta tarde
A Espanha vota no domingo para renovar ambas as Câmaras do Parlamento após a dissolução em Outubro. Cerca de 38,6 milhões de eleitores estão registados, dos quais cerca de 2,7 milhões estão no estrangeiro. A maioria absoluta no Congresso dos Deputados é de 176 assentos de 350.
O Ministério do Interior tenciona publicar os seus dois primeiros pontos de participação às 14H30 e 18H30 em Madrid, ou seja, às 15H30 e às 19H30 em Beirute. A contagem provisória será transmitida a partir das 21H00 em Madrid, após o encerramento dos escritórios nas Ilhas Canárias, ou seja, às 22H00 em Beirute.
Bélgica : Namur tem que reorganizar a recepção na prefeitura
Um incêndio danificou a Câmara Municipal de Namur no domingo de manhã. O município ativou seu plano de contingência. Um bombeiro foi ferido durante a operação e a causa do desastre não foi anunciada. Um ponto municipal foi planejado às 11h30 hora belga para fazer o balanço das consequências do incêndio. Os endereços e horários de quaisquer janelas de substituição ainda não foram anunciados no momento deste boletim.
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