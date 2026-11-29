O município de Baraachit nega ter recebido uma ordem de evacuação. Em Beirute, as ruas da maratona reabrem com os últimos participantes. Espanha elege seu Parlamento, greves russas estão matando em três cidades ucranianas e Namur está se preparando para a reorganização de seus serviços após o incêndio da prefeitura.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

No sul do Líbano, o município de Baraachit negou no domingo relatórios de uma ordem de evacuação, após mais relatórios de greves. A Espanha renova o seu Parlamento, enquanto as autoridades ucranianas relatam vítimas em Odessa, Zaporijjia e Krementchouk.

Domingo, 29 de Novembro de 2026.

Sul do Líbano: Baraachit nega ordem de evacuação

O município de Baraachit declarou no domingo que nenhuma ordem de evacuação havia sido emitida para a aldeia ou seus arredores. A prefeitura, que afirma ter verificado com o exército libanês, responde às informações transmitidas no sábado e pede aos habitantes que mantenham os anúncios das autoridades competentes.

A negação diz respeito à evacuação, não à actividade militar no sector. Na noite de sábado a domingo, os correspondentes locais relataram greves atribuídas a Israel nos arredores de Baraashit e Tallousa. Uma forte explosão também foi relatada após a meia-noite em Kfar Tebnit, onde novos ataques foram relatados na manhã de sábado. A origem da última explosão e suas consequências não foram estabelecidas.

Maratona de Beirute: as reaberturas são rua por rua

Praça dos Mártires é o ponto de partida e ponto de chegada da maratona de domingo na capital. As Forças de Segurança Interna fecharam as ruas da rota a partir das 4h30 e planejaram uma reabertura gradual à medida que os últimos participantes passassem. O lugar em si permanece preocupado até o final do evento. A polícia não fixou uma única hora para retomar o tráfego para todas as rotas.

A maratona e a semi-maratona estavam no início do programa esportivo, seguido pelos 10 km, a corrida juvenil e os 6 km. O organizador havia anunciado uma cerimônia às 10h30 para a primeira das principais corridas, com uma classificação separada para os melhores maratonistas libaneses. Os prêmios por categoria de idade são anunciados para 4 de dezembro. O tempo e os rankings ainda não foram verificados para esta edição.

Israel: Netanyahu e Eisenkot abrem nova discussão

Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro, e Gadi Eisenkot, responsável pela formação do próximo governo, começaram uma nova entrevista no domingo. Netanyahu tinha declarado no sábado que concordou em levar a primeira rodada de uma possível alternância para o chefe de um governo sindical. Eisenkot propôs discutir o programa sem, nesta fase, aceitar o princípio da rotação. Neste momento, não foi anunciado qualquer acordo de coligação.

As eleições de Outubro não deram uma clara maioria a nenhum dos lados do Knesset. Eisenkot deve ocupar 61 dos 120 lugares para obter uma maioria e ter um mandato inicial até 6 de Dezembro. Ele pode solicitar uma prorrogação de 14 dias. As discussões com a Likud não substituíram os acordos que a sua parte negociou com as outras partes.

Ucrânia: vítimas civis em Odessa, Zaporijjia e Krementchouk

Em Odessa, o município anunciou a morte de uma mulher após uma greve russa em um edifício residencial na noite. Em Zaporijjia, a administração regional informou que uma mulher havia sido morta e vários feridos após um ataque que destruiu casas. Uma menina de 14 anos foi retirada dos escombros e entregue aos médicos, disse o co-presidente do Conselho Regional de Defesa, Ivan Fedorov.

Em Krementchouk, na área de Poltava, um drone atingiu o pátio de um prédio na noite de sábado, de acordo com as autoridades regionais. Eles anunciaram a morte de uma mulher e relataram seis ferimentos. Estas revisões locais dizem respeito a três incidentes distintos e são susceptíveis de evoluir.

Espanha: os primeiros números esperados para esta tarde

A Espanha vota no domingo para renovar ambas as Câmaras do Parlamento após a dissolução em Outubro. Cerca de 38,6 milhões de eleitores estão registados, dos quais cerca de 2,7 milhões estão no estrangeiro. A maioria absoluta no Congresso dos Deputados é de 176 assentos de 350.

O Ministério do Interior tenciona publicar os seus dois primeiros pontos de participação às 14H30 e 18H30 em Madrid, ou seja, às 15H30 e às 19H30 em Beirute. A contagem provisória será transmitida a partir das 21H00 em Madrid, após o encerramento dos escritórios nas Ilhas Canárias, ou seja, às 22H00 em Beirute.

Bélgica : Namur tem que reorganizar a recepção na prefeitura

Um incêndio danificou a Câmara Municipal de Namur no domingo de manhã. O município ativou seu plano de contingência. Um bombeiro foi ferido durante a operação e a causa do desastre não foi anunciada. Um ponto municipal foi planejado às 11h30 hora belga para fazer o balanço das consequências do incêndio. Os endereços e horários de quaisquer janelas de substituição ainda não foram anunciados no momento deste boletim.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews