A Segurança Geral abriu seus primeiros edifícios em Damour. Os recrutas completaram até agora dois cursos de formação em Aramoun.

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Na sexta-feira, 27 de novembro, a Segurança Geral libanesa inaugurou seu instituto de formação em Damour. O Diretor Geral, Hassan Choucair, apresentou a abertura como um primeiro passo. O comissionamento dos primeiros edifícios não significa que todo o local já possa acomodar a formação de novos recrutas.

O estabelecimento tem o nome de General Joseph Aoun. Sua missão é treinar oficiais de Segurança Geral ao longo de suas carreiras em áreas relacionadas à ciência e tecnologia de segurança. As autoridades anunciaram a abertura de dois edifícios na cerimônia, na presença de representantes do Japão, Dinamarca e da Organização Internacional para a Migração (OIM). O Diretor também agradeceu aos Estados Unidos pelo seu apoio. O município de Damour tornou o terreno disponível.

Por que recrutas foram treinados em Aramoun

Em sua revisão de novembro, a Segurança Geral deu um exemplo concreto do que Damour estava perdendo. O instituto ainda não pôde acolher dois cursos de formação para recrutas. Futuros inspetores seguiram seu ciclo especializado no Instituto de Forças de Segurança Interna em Aramoun; Outro ciclo, destinado a um grupo maior, utilizou um campo militar, também em Aramoun. As duas instituições previam, portanto, a recepção dos cursos, sendo a Segurança Geral responsável pela formação do seu pessoal.

Esta distinção conta para entender a inauguração. O novo local dá a administração de instalações limpas para desenvolver a sua oferta. Por outro lado, nem a abertura nem o discurso de sexta-feira levaram à transferência imediata de todos os cursos. O General Security Review, publicado antes da cerimónia, referiu-se a vários edifícios adicionais necessários para a formação inicial e profissional.

Uma escola interna, não uma janela nova

O instituto deve atender os agentes, não receber pedidos de títulos ou prolongar as horas dos balcões de segurança geral. Não deve ser confundido com o centro territorial de Damour, que já está incluído no diretório administrativo. Os documentos públicos consultados não prevêem uma data para a transferência das primeiras promoções da Aramoun, a capacidade anual de recepção ou o calendário completo de entrega.

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