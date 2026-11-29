A coligação liderada pelos sauditas pediu a civis que deixassem a travessia de Ras Issa na costa do Mar Vermelho do Iêmen no domingo. Os Houthis afirmam que o local foi atingido. Ainda não há uma avaliação independente dos danos ou consequências para a oferta.

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A coligação liderada pelos sauditas pediu a civis que deixassem o porto de Ras Issa na província iemenita de Hodeida no domingo, 29 de novembro. Os Houthis alegaram então que o terminal tinha sido atingido. Nenhuma vítima independente ou avaliação de danos estava disponível ao meio-dia.

O porta-voz da coligação, General Turki al-Maliki, inicialmente apresentou o apelo como medida de segurança. Ele então anunciou que a coalizão estava conduzindo uma resposta militar, que ele justificou com houthy ataques contra civis e infraestrutura civil. Esta declaração não especifica os danos causados à travessia de Ras Issa ou quantas pessoas tinham saído do local.

Um sucesso relatado pelos Houthis

Os Houthis, que controlam a área, atribuíram um ataque à Arábia Saudita em Ras Issa após o aviso ter sido emitido. Seu porta-voz militar, Yahya Saree, ameaçou os portos sauditas do Mar Vermelho em troca. O anúncio dessas ameaças não confirma um novo ataque às instalações sauditas.

O terminal Ras Issa está localizado na mesma província que a cidade de Hodeida, mas não é o porto da cidade. O alerta anunciado no domingo diz respeito ao terminal Ras Issa, nem todos os portos da província. Neste momento, não foi anunciada qualquer interrupção do tráfego comercial em todo o sector.

Combustível, um desafio para os serviços civis

Ras Issa é um terminal de combustível. Em abril de 2025, as greves americanas já haviam atingido o porto e seus arredores. As Nações Unidas relataram baixas civis, incluindo cinco trabalhadores humanitários feridos, e seu grupo de especialistas documentou danos às instalações. Esta avaliação não diz respeito aos acontecimentos deste domingo.

Importado combustível alimenta transporte que distribui alimentos, bem como geradores e bombas de água. Por conseguinte, uma interrupção duradoura da descarga teria consequências para além das docas. Em um ponto econômico publicado em novembro, a UNICEF estimou que aproximadamente 18,3 milhões de pessoas no Iêmen enfrentariam altos níveis de insegurança alimentar aguda em 2026, num contexto de pressão sobre os preços dos alimentos e da energia. Não está estabelecido que a greve reportada no domingo interrompeu as entregas.

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