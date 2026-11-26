O Med Emre, que transportava diesel, afundou em Ibiza na quinta-feira. Os 17 marinheiros foram recuperados, mas um morreu.

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AMed Emreum navio maltês carregado com diesel, afundou fora de Ibiza na noite de 25-26 de novembro. Todos os tripulantes foram recuperados, mas um dos 17 marinheiros morreu, anunciou o governo balear. A Espanha activou o seu plano de acção contra a poluição marítima.

O navio tinha deixado Algeciras e estava a caminho de Barcelona. O governo regional coloca o naufrágio a cerca de 25 milhas náuticas da ilha, a pouco mais de 46 quilômetros de distância. Três helicópteros de resgate marítimo espanhóis de Palma, Valência e Tarragona participaram na operação com embarcações de resgate e navios mercantes nas proximidades.

Seis marinheiros tratados em Ibiza

Sete tripulantes foram evacuados para Ibiza. A morte de um deles foi registada no Hospital Can Misses. Os seis restantes foram levados em cuidado na chegada ao aeroporto e, em seguida, direcionados para Can Misses ea Nuestra Señora del Rosario policlínica. As autoridades relataram lesões menores, sendo a hipotermia o principal problema. Dos outros dez marinheiros, cinco foram levados para Valência e cinco permaneceram a bordo de um navio de resgate, em boas condições de acordo com o balanço regional.

Uma visão geral para procurar uma possível toalha de mesa

As autoridades baleares calculam que o navio poderia transportar cerca de 7.000 toneladas de óleo diesel. Este valor é uma estimativa da carga, não uma medida da quantidade que pode ser liberada. O governo regional não confirmou nem a extensão de um vazamento nem a presença de combustível na costa em seu primeiro comunicado.

A marinha mercante espanhola activou o seu plano nacional contra a poluição no mar no nível 2. As Ilhas Baleares lançaram o seu plano de protecção civil territorial ao nível 0. AClara Campoamor, um navio de resgate equipado para responder à poluição, foi enviado para a área. Uma aeronave de reconhecimento deve sobrevoá-la para detectar um derrame potencial. As autoridades regionais não especificaram a causa do naufrágio.

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