As Forças de Segurança Interna (FSI) anunciaram na quinta-feira 26 de novembro que haviam selado 25 açouguerias no mercado Sabra em Beirute. Os inspectores constataram que estas empresas não tinham licença. A operação teve lugar na terça-feira, 24 de Novembro, sob instruções do Ministério Público no Tribunal de Cassação.
A Polícia Judiciária realizou o acompanhamento com especialistas dos Ministérios da Saúde, Agricultura e Economia. A missão foi dirigida a todos os carniceiros do mercado. Os ISPs atribuem os 25 selos à ausência de autorização. Não dão o número total de estabelecimentos inspeccionados, os resultados das análises da carne ou uma lista de empresas sancionadas.
A estrada reabriu após o comício
Dos oficiais, as pessoas se reuniram e alguns pneus queimados para tentar bloquear sua saída, de acordo com o comunicado de imprensa do ISP. Os agentes dispersaram o comício e reabriram a estrada. O comunicado de imprensa não menciona quaisquer detenções relacionadas com este episódio.
Uma operação separada do encerramento anunciado pelo sindicato
A vedação em Sabra não está sob o apelo da união de açougueiros e comerciantes de gado, anunciada nesta quarta-feira, visando matadouros e fazendas de gado. Em Sabra, os ISPs intervieram em instruções do Ministério Público e em lojas de varejo. A união, por sua vez, não tinha indicado a data de início do encerramento anunciado ou os estabelecimentos que participariam dele.
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