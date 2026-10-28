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Napoleão Bonaparte, às portas do Levante
Em 1799 Bonaparte empurrou seu exército para os portões da Síria otomana. Ele escreveu a Emir Bashir Chehab II do Monte Líbano, prometendo-lhe independência em troca de comida — mas o Emir escolheu a neutralidade. O cerco de Saint-Jean-d’Acre falhou apesar da vitória de Kléber no Monte Tabor: Napoleão retirou-se em 11 de maio de 1799, sua passagem mais próxima ao Líbano atual.
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