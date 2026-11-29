Um incêndio danificou gravemente a Câmara Municipal de Namur na noite de 28-29 de novembro. Um bombeiro foi ferido e o plano de emergência foi ativado.

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Um incêndio danificou gravemente a Prefeitura de Namur na noite de sábado 28 a domingo 29 de novembro. Um bombeiro foi ferido e transportado para o hospital. A Presidente da Câmara, Charlotte Bazelaire, activou o plano de emergência comunitário. A cidade deve agora organizar a recepção dos habitantes privados de suas janelas habituais.

Um incêndio numa asa em construção

O alerta foi dado à noite. O incêndio começou em uma ala em reforma, na Rue des Dames Blanches, antes de se espalhar em vários níveis. A equipe de socorro envolveu equipes de vários municípios. O local de partida relatado não estabelece que o trabalho está causando o desastre. A polícia local indicou que era muito cedo para determinar a causa.

Um alerta BE-Alert foi enviado aos locais pedindo-lhes para fechar portas e janelas devido ao fumo. Um perímetro de segurança cortou o acesso às ruas próximas e ao estacionamento da Câmara Municipal. Estas restrições dizem respeito ao sector da intervenção; Eles não querem dizer que todo o centro de Namur está fechado.

Para onde ir depois do incêndio?

A prefeitura, rue de Fer, é o lar em particular da área dos cidadãos, onde o município recebe moradores para população e registro civil. O prefeito no cargo indicou que sua prioridade era restaurar os serviços mais urgentes na segunda-feira. Os primeiros anúncios não especificavam onde as nomeações já programadas seriam transferidas ou quais janelas poderiam ser retomadas até essa data.

Guichet da cidade já estava no lugar antes do desastre para alguns pedidos de documentos. Não substitui todos os procedimentos por presença física, incluindo os que requerem identificação no balcão. O município ainda não especificou os endereços alternativos e os arranjos de recepção. Um ponto de situação foi anunciado no domingo às 11:30 da manhã, horário Namur, na Galeria São José.

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