Duas seções da estrada costeira para Nahr el-Kalb serão fechadas ao tráfego no sábado 21 de novembro das 15:00 até o final da cerimônia de hasteamento da bandeira. A auto-estrada permanecerá aberta aos automóveis. Uma proibição separada aplicar-se-á aos camiões das 16h às 21h entre o Casino do Líbano e Beirute.
Estrada costeira: dois acessos fechados das 15h
As Forças de Segurança Interna estão a anunciar que os veículos não poderão mais passar do quartel de Fohud na estrada costeira para Nahr al-Kalb, ou da fábrica de Zuk para o túnel de Nahr al-Kalb. Os encerramentos começam às 15h e duram até ao fim da cerimónia. O comunicado de imprensa não dá tempo para reabrir. O tráfego automóvel na auto-estrada não será suspenso por esta medida.
Caminhões: 16h00 às 21h00 em ambas as direcções
Por decisão do Ministro do Interior e dos Municípios, o tráfego de caminhões será proibido nas estradas leste e oeste entre o Cassino do Líbano e Beirute. A medição vai das 16h às 21h no mesmo sábado. Não se aplica aos veículos militares, aos camiões ou aos serviços de segurança, independentemente do seu tipo e categoria, nem aos veículos de bombeiros, à defesa civil e à Cruz Vermelha libanesa e internacional.
A Presidência anunciou que Joseph Aoun enviaria uma mensagem às 18 horas para o 83o aniversário da independência, durante a cerimônia de hasteamento da bandeira fora do túnel. A mensagem será transmitida ao vivo na televisão e na rádio. Os horários são indicados no Líbano. Os ISPs exigem que os motoristas sigam os sinais e indicações temporários dos agentes.
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