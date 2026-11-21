No domingo, 22 de novembro, a França 2 transmite uma manhã inter-religiosa apresentada por David Milliat. Das 8h30 às 11h00 em Paris, das 9h30 às 12h em Beirute, sete líderes religiosos debaterão o medo antes de uma segunda parte, com foco em testemunhos e relatórios.

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France 2 dedica a manhã de domingo 22 de novembro às reações das religiões ao medo. Apresentado por David Milliat, esta edição especial doManeiras de Féé anunciado de8h30-11h00 em Paris, das 9h30 às 12h00 em BeiruteUm debate entre líderes religiosos abriu o espetáculo, seguido de relatos e depoimentos.

8h30 em Paris, 9h30 em Beirute: debate

Sete oficiais são anunciados: Antony Boussemart da União Budista da França; Chems-Eddine Hafiz, reitor da Grande Mesquita de Paris; Haim Korsia, grande rabino da França; Dom Ihor Rantsya, bispo grego católico ucraniano; Dom Syméon Cossec, bispo ortodoxo; Christian Krieger, presidente da Federação Protestante da França; e Dom Benoît Bertrand, bispo de Pontoise. Em especial, os intercâmbios abordarão a utilização política do medo e o papel do diálogo entre as tradições.

9.30 em Paris, 10.30 em Beirute: testemunhos

A segunda parte começa com o filósofo Laurence Devillairs e o jornalista Sébastien Bohler. Os depoimentos relatados incluem dois refugiados, um cristão do Iraque e um ortodoxo da Ucrânia, sobre a reconstrução pós-exílio. Sylvie Parizet, Boumédien Benyahia, Isabelle Cohen, o pai copta ortodoxo Moussa Wahib e Claire Pouly-Borgeaud irão reagir às narrativas em palco.

Na prática:domingo, 22 de novembro de 2026 em France 2, das 8:30 às 11:00 (horário de Paris). France Télévisions também anuncia o programa na frança.tv.Ver o boletim oficial.

Ilustração: microfone de estúdio, fotografia genérica de Jean Balzan / Pexels, publicada em 2017. Não mostra o planalto da França 2.

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