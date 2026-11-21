Três geradores privados foram apreendidos em Beirute após controles de segurança, tarifas e medidores. O município é responsável pela custódia do tribunal. Em Saqiet al-Janzir, uma quarta verificação resultou em um relatório e um pedido de conformidade, sem nova notificação.

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Três geradores elétricos privados foram apreendidos em Beirute durante um controle conjunto do município e do Ministério da Economia e Comércio, anunciado em 20 de novembro. Em Saqiet al-Janzir, um quarto gerador foi verificado, resultando em um relatório sem uma apreensão anunciada.

As apreensões dizem respeito a Mar Elias, área do quartel Al-Helu e Zarif, de acordo com o relatório municipal da Associação Municipal de Ação. Os inspetores observaram violações das regras de segurança, não cumprimento da tarifa oficial e falta de contadores entre assinantes. Os agentes de segurança, bombeiros e guardas municipais apoiaram a operação.

O município responsável pela custódia do equipamento

Por decisão do Ministério Público competente, o município foi nomeado guardião judicial das três instalações apreendidas. O anúncio não especifica quantos assinantes estão envolvidos ou quem deve fornecer alimentação domiciliar durante o procedimento. Não permite concluir que os geradores foram parados ou que a cidade está voltando à operação.

Em Saqiet al-Janzir, os oficiais encontraram brechas semelhantes em outro equipamento. Foi elaborado um relatório e seu operador foi obrigado a cumprir, incluindo a instalação de contadores e a aplicação de preços oficiais. O registo não menciona uma quarta apreensão ou prisão nesse endereço.

Medidores e tarifas: o que a administração controla

O Ministério da Energia e da Água publica os preços dos geradores privados; o Ministério da Economia e do Comércio acompanha a aplicação e lembra que os operadores têm que instalar contadores em assinantes. Um tour de controle, portanto, não define um novo preço. Os assinantes que desejem comunicar uma facturação contestada ou a ausência de um medidor podem contactar a Direcção de Defesa do Consumidor através da aplicação 1739 ou MoET Digital Services.

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