A conversa com o mar continua no Qatar. Sua chegada ao festival é um compromisso para descobrir uma ficção palestina centrada em uma família em Jerusalém. O anúncio permite distinguir o ponto de partida pessoal reivindicado por seu diretor da história imaginada para a tela. Também especifica a equipe artística, os parceiros de produção e as condições das sessões, sem prejuízo da recepção do filme ou anunciar um lançamento comercial no Líbano.

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Conversa com o MarO novo filme de Muayad Alayan é destaque no Doha Film Festival 2026 International Competition. Duas projeções são anunciadas em Katara em 21 e 26 de novembro. O cineasta palestino apresenta uma ficção familiar baseada em Jerusalém, cujo ponto de partida transforma uma dívida administrativa em questão sobre o desaparecimento de um filho.

Conversa com o Mar, uma busca de dívidas em aberto

Kamal, um palestino de 60 anos, foi ordenado por um tribunal israelense para resolver uma grande dívida social devida ao seu filho Wael. No entanto, o pai acreditava que seu filho morto se afogou no Mar Vermelho por mais de vinte anos. A ausência de um documento oficial confirmando esta morte faz com que ele procure o que realmente aconteceu.

Este ponto de partida vem de eventos na família do diretor. No entanto, Muayad Alayan afirma que a continuação é fictícia. Ele apresenta seu filme como uma história de amor familiar, atravessada pela culpa e dor, mas também como uma expressão de sua relação ambivalente com Jerusalém. Essa intenção não transforma, portanto, a narrativa em uma reconstrução de um registro judicial.

Kamel El Basha no centro de uma coprodução

O filme dura 112 minutos. Muayad Alayan garante a realização e partilha de escrita e produção com Rami Alayan. Kamel El Basha assumiu a liderança, cercado por Amer Hlehel, Ruba Blal, Haitham Omari, Bahira Ablassi e Maria Zreik.

PalCine Productions é uma co-produção que reúne Palestina, Holanda, Arábia Saudita e Catar. Lorenzo Casadio Vannucci assina a imagem, Matteo Faccenda a edição e Fabienne Van Eck a música. O projeto foi apoiado pelo Instituto de Cinema de Doha e pelo Fundo Hubert Bals.

Para Kamel El Basha, este curso internacional estende uma carreira já distinta em Veneza. Em 2017, o ator palestino ganhou a Copa Volpi por sua atuação emInsulto, diretor libanês Ziad Doueiri. Aqui ele se aproxima de outro caráter, tomado entre um antigo luto e uma abordagem que desafia a certeza de sua família.

Duas sessões em Doha após o circuito europeu

Antes de Doha, o distribuidor anunciou a passagem do filme para Veneza e Toronto, depois Hamburgo e Varsóvia. Seu comunicado de imprensa de 24 de setembro incluiu uma apresentação na seção Caleidoscópio do Filmfest Hamburgo, seguida pela competição internacional do festival de Varsóvia. Estas etapas descrevem a sua circulação em festivais, e não uma saída comercial em todos os países em causa.

Em Doha, a primeira sessão está marcada para sábado, 21 de novembro, às 20h no Teatro Dramático, Katara Building 16. O segundo terá lugar na quinta-feira, 26 de Novembro, às 21H30, no Quadro 2 do Edifício 12. O calendário é Doha. As taxas mostradas são de 50 e 40 riyals Qatari, respectivamente. Nenhuma data de lançamento no Líbano é indicada nos anúncios oficiais consultados.

Ilustração: Anfiteatro cultural de Katara em julho de 2011, não as salas das sessões anunciadas ou uma imagem do filme. Arquivo de fotografia por Joe Chua Agdeppa / Creative Commons Qatar,CC BY 2.0viaWikimedia Commons. Imagem não modificada.

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