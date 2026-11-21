Um levantamento dos trabalhadores do setor leiteiro e dos empregadores realizado em 2024-25 lança luz sobre os limites dos contratos e cobertura da segurança social em quatro governadores libaneses. Estes dados localizados não descrevem todo o país. Mostram porque é que apoiar uma exploração agrícola e proteger os seus empregados continuam a ser duas abordagens distintas. Os programas agrícolas podem reforçar o equipamento sem documentar os direitos laborais. O seu controlo deve igualmente examinar as condições reais de emprego.

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Atrás do leite, labne e queijo, os trabalhadores do leite no Líbano permanecem pouco visíveis. Uma pesquisa realizada em 2024–25 em quatro províncias lança luz sobre seus contratos, horários e cobertura previdenciária. Solicita uma distinção entre duas ambições: apoiar a produção e proteger aqueles que a fornecem.

Trabalhadores do leite no Líbano: uma investigação

O relatório do Observatório dos Trabalhadores e Direitos Libaneses, elaborado no âmbito do programa SAFE com a WeWorld e a Mada, abrange Akkar, o Norte, Bekaa e Baalbek-Hermel. Ele reúne 107 questionários de trabalhadores, 136 empregadores e 18 entrevistas com outros atores. Estes 261 interlocutores não são, portanto, 261 empregados.

Dos trabalhadores pesquisados, 33% relataram contrato escrito e 64% não se registraram no Fundo Nacional de Previdência Social. Em termos de horas, 42% dizem que trabalham nove horas ou mais por dia. O quadro não é uniformemente negativo: 90% reportam receber seus salários a tempo.

Estes resultados descrevem os inquiridos, nem toda a agricultura libanesa. Os investigadores relatam, entre outras coisas, o medo das reacções dos empregadores e as dificuldades de acesso a certas partes interessadas. Este diagnóstico datado não mede a situação de novembro de 2026.

Três obstáculos diferentes à falta de protecção

Um trabalhador descoberto não está necessariamente na mesma situação que o seu vizinho. As oficinas organizadas em abril de 2024 pela Rede de ONGs de Desenvolvimento Árabe com a Organização Internacional do Trabalho identificaram três problemas. Algumas pessoas têm seguro, mas há lacunas na proteção que recebem. Outros devem ser registrados pelo empregador e não são. Finalmente, as categorias de trabalhadores não permanentes ou independentes permanecem fora do seguro obrigatório.

Esta distinção altera a resposta a dar. O cumprimento de uma obrigação de registo não aborda o caso de uma pessoa excluída do dispositivo. Por outro lado, anunciar uma prorrogação não isenta a aplicação das obrigações existentes. Isto incluiu discussões sobre o cumprimento do empregador, cobertura transitória e expansão do sistema. Tratava-se de vias de reforma, não de novos direitos já abertos.

Uma análise da OIT publicada em setembro de 2024 colocou este debate na estratégia nacional de proteção social adotada em novembro de 2023. Sublinhou o fosso entre a elegibilidade de certas categorias de trabalhadores agrícolas ou agro-alimentares e a sua cobertura efectiva. O estatuto profissional deve, portanto, permanecer no centro do diagnóstico, em vez de desaparecer atrás do único rótulo de « trabalho agrícola ».

Financiamento de uma operação não substitui um contrato

O apoio económico ao sector assume outro canal. Em 26 de junho de 2025, a FAO e o Ministério da Agricultura apresentaram um projeto financiado por uma bolsa de US$ 4,5 milhões de PROSPECTOS através do Banco Mundial. Destinava-se a cerca de 3.175 produtores de produtos lácteos e de alimentos para animais.

O programa incluía auxílios ao investimento, assistência técnica, equipamento eficiente em termos energéticos e reforço dos serviços veterinários. Clínicas móveis, laboratórios e digitalização de serviços corporativos também estavam entre as medidas anunciadas. Esses elementos descrevem um quadro e seus objetivos, não um registro de realizações.

Em especial, o número de explorações não deve tornar-se um número de postos de trabalho criados. Uma exploração agrícola assistida pode empregar várias pessoas, trabalhar com a família ou manter uma atividade existente. O anúncio por si só não permite conhecer os contratos assinados, os registros sociais feitos ou a evolução dos horários. Medir a força económica de uma exploração agrícola e medir a qualidade dos empregos que oferece responde a duas perguntas diferentes.

Monitoramento de empregos tanto quanto de equipamentos

O programa SAFE, programado para janeiro de 2024 a dezembro de 2026, visa precisamente conciliar meios de subsistência e trabalho decente. Nas quatro províncias em causa, proporciona formação, formação e apoio às actividades geradoras de rendimento. Inclui empresas e cooperativas lideradas por mulheres, bem como a prevenção do trabalho infantil. Mais uma vez, a existência destes objectivos não prova a sua realização.

A fim de avaliar uma melhoria concreta, os balanços futuros beneficiariam de uma aproximação entre as duas partes. Devem ser fornecidas informações sobre contratos, filiação social e condições de trabalho aos equipamentos e formação instalados. Um indicador de investimento pode progredir sem informar sobre estes direitos. É nesta lacuna que reside a participação social do sector leiteiro.

Foto da ilustração: drenagem doméstica de labne em Seattle, 2010. Isto não é uma oficina libanesa. FotoLeslie Seaton / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Fotografia original intocada.

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