Colruyt quer abrir aos domingos e feriados as suas 267 lojas belgas e os pontos de retirada Collect & Go anexados a elas. O projecto ainda não foi negociado com representantes do pessoal. A gerência não dá uma data de início final ou agenda em seu anúncio.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Grupo Colruyt anunciou terça-feira, 24 de novembro para abrir suas 267 lojas Colruyt Best Price na Bélgica aos domingos e feriados. O projeto inclui os pontos de coleta Collect & Go ligados a essas lojas. A gestão deve primeiro negociar com representantes do pessoal: não anunciou qualquer data de início ou calendários finais.

O projeto visa lojas Colruyt e seus pontos de coleta

A área anunciada é a marca Colruyt Best Price, nem todas as lojas do grupo ou todos os seus serviços de vendas on-line. Os pontos de recolha referidos são os ligados aos armazéns em causa. Para os clientes, o anúncio não muda os tempos de sua loja a partir deste domingo.

Outras marcas do grupo já têm aberturas de domingo. O grupo tem citado a maioria de seus Spars e todos os Okays desde janeiro de 2026, bem como os mercados Delitraiteur e Cru. Esta situação não significa que as horas futuras do Colruyt serão as mesmas. A prorrogação dos feriados que o grupo anunciou para OK a partir de 2027 também não constitui um calendário para Colruyt.

Organização de trabalho ainda por negociar

O grupo explica que quer adaptar seus horários às mudanças nos hábitos de corrida. Reconheceu que o projecto mudaria a organização do trabalho na loja e anunciou discussões com os parceiros sociais nos próximos meses.

O SETCA respondeu no mesmo dia. O sindicato afirma que nenhuma data de início foi comunicada a ele e contesta a ausência de um princípio de voluntariado na proposta de gestão. Esta objecção diz respeito a um projecto, não às disposições de um acordo celebrado. As implicações para os trabalhadores e os novos horários para os clientes continuam a ser clarificados.

Arquivo fotográfico: Colruyt d’Épinois em Binche em outubro de 2022. Sharkoist, via Wikimedia Commons. Fotografia emoldurada e titulada,CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews