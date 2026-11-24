De 28 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027, a exposição gratuita « In Other Hands » ocupa dois locais em Beirute. Apresentadas na Dalloul Art Foundation e no Dalloul Artist Collective, as obras reúnem artistas e artesãos que teceram, bordaram ou fizeram suas composições têxteis.

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De 28 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027, a Fundação de Arte Dalloul e o Coletivo Artista Dalloul recebem « Em outras mãos » para Beirute. A exposição, em acesso aberto, dá lugar a artesãos cujo trabalho é lido em tapeçarias, bordados e tapetes, mas raramente em cartéis.

Por trás da assinatura, o trabalho da oficina

Uma tapeçaria muitas vezes leva o nome do artista que projetou o motivo. A sua transição do desenho para o têxtil depende, no entanto, das decisões tomadas na oficina: escolha de fios, tradução de cores, ritmo de tecelagem. O curador da exposição, Basel Dalloul, reuniu mais de 70 obras de mais de 40 artistas. A jornada traz o nome do artista mais próximo do do artesão ou oficina, quando conhecido. Bordados palestinos, tecelagem marroquina, tapeçarias egípcias e obras libanesas mostram a diversidade dessas colaborações.

Duas tapeçarias desenhadas a partir das composições do pintor libanês Amine El Bacha,O HorizonteeCaleidoscópio, atesta sua colaboração com Antoine Saadé em Ras Beirute na década de 1980. O visitante pode observar o que muda quando uma composição se torna uma obra tecida.

Dois lugares em Beirute, uma entrada gratuita

A exposição visita oFundação Dalloul Art em Koreitem, eColetivo Artista Dalloul, Jardim de PedraFaz parte da Fragmenta N°2, « Qamīs ». A exposição principal deste programa, Fragmentos de Vestido, é realizada separadamente em Zalka.

Datas: de sábado 28 novembro 2026 a domingo 3 janeiro 2027.

de sábado 28 novembro 2026 a domingo 3 janeiro 2027. Abertura de fim de semana (28-29 de Novembro): das 11h às 19h em ambos os locais.

das 11h às 19h em ambos os locais. Horas regulares: quarta-feira a sexta-feira das 11h às 19h sábado e domingo das 11h às 17h fechado segunda-feira e terça-feira.

quarta-feira a sexta-feira das 11h às 19h sábado e domingo das 11h às 17h fechado segunda-feira e terça-feira. Férias: das 11 às 14 horas de 24 e 31 de Dezembro. Fechado em 25 de Dezembro e 1 de Janeiro.

das 11 às 14 horas de 24 e 31 de Dezembro. Fechado em 25 de Dezembro e 1 de Janeiro. Entrada:livre.

Informações práticas e planos de acesso no site da Fragmenta.

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