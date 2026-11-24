Virginia e Oregon apresentaram duas ações civis contra SpaceX, X e as empresas que desenvolvem Grok. A Procuradoria-Geral acredita que as empresas enganaram os usuários sobre a efetividade das proteções contra imagens sexualizadas criadas sem consentimento. SpaceX Super Intelligence condena esses conteúdos. Os tribunais ainda não decidiram.

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O Procurador Geral da Virgínia e Oregon apresentou duas queixas civis contra entidades de desenvolvimento SpaceX, X e Grok na segunda-feira, 23 de novembro. Acusam-nos de ter apresentado o instrumento como seguro quando teria gerado e disseminado imagens sexualizadas de pessoas sem seu consentimento, incluindo menores. As acusações não foram decididas pelos tribunais.

Estados desafiam as promessas de segurança de Grok

O procurador-geral da Virginie, Jay Jones, apresentou um caso no tribunal de Richmond. O seu homólogo do Oregon, Dan Rayfield, apresentou a sua queixa no Tribunal do Circuito do Condado de Multnomah. Os procedimentos são distintos, embora ambos os gabinetes tenham coordenado a sua abordagem. Estes incluem garantias ao público sobre a protecção contra a criação e divulgação de imagens prejudiciais.

Por conseguinte, o dossiê não trata apenas dos actos dos utilizadores. As autoridades também acusam as empresas de terem integrado a geração de imagens em uma rede social onde os resultados poderiam circular, sem as garantias que alegaram ter fornecido. Virginia cita uma estimativa do Centro de Combate ao Ódio Digital: aproximadamente três milhões de imagens sexualizadas foram supostamente geradas e publicadas em X entre 29 de dezembro de 2025 e 8 de janeiro de 2026. Esse número é uma estimativa citada no arquivo para esse período, não uma contagem judicial das vítimas ou uma classificação criminal de cada imagem.

SpaceX Super Intelligence condena o conteúdo em questão

Em sua resposta pública, SpaceX Super Intelligence afirmou que o conteúdo sexual envolvendo menores, real ou gerado, não tinha lugar em X ou Grok. A empresa também condenou as imagens explícitas de pessoas reais produzidas sem o seu consentimento. Em sua informação financeira arquivado com o regulador dos EUA, SpaceX já tinha relatado que tinha recebido aviso da Virgínia em outubro das garantias anunciadas para Grok.

Os promotores pedem proteções adicionais aos consumidores. Na Europa, a Comissão iniciou em Janeiro uma investigação separada sobre a forma como X avaliou e limitou os riscos associados à implantação da Grok na sua plataforma. Este procedimento é abrangido pelo Regulamento Europeu dos Serviços Digitais; não determina o resultado do processo civil em Richmond e no Condado de Multnomah.

Arquivo fotográfico: Elon Musk em um evento em National Harbor, Maryland, 2025. Gage Skidmore, via Wikimedia Commons. Fotografia emoldurada e titulada,CC BY-SA 3.0.

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