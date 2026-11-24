Em Baalbek, jovens participantes numa campanha da Fundação Maharat enviaram pedidos de informação aos municípios locais. A experiência, apresentada no final de outubro, mostra como fazer uma abordagem pouco conhecida. As respostas das administrações não foram publicadas na Revisão do Fórum de Beirute.

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Em Baalbek, jovens participantes numa campanha da Fundação Maharat enviaram pedidos de informação aos municípios locais. A experiência, apresentada no final de outubro, mostra como fazer uma abordagem pouco conhecida. As respostas das administrações não foram publicadas na Revisão do Fórum de Beirute.

Em Baalbek, a campanha continua na janela

Para os jovens que montaram a campanha « De acordo com o relatório da Fundação Maharat publicado em 5 de novembro, o grupo entrevistou moradores e funcionários públicos sobre o direito de acesso à informação. Ela desenhou uma campanha de sensibilização e sessões de treinamento antes de apresentar pedidos com municípios locais.

É este último gesto que distingue a iniciativa de uma campanha limitada às redes sociais. O grupo não se contentou em explicar que existe um direito: iniciou o processo com as administrações envolvidas. Maharat relata cerca de 70.000 visualizações de seu conteúdo em três semanas. Este número mede a sua circulação, não o número de pessoas que aprenderam a aplicar, nem o número de documentos obtidos. O balanço não indica quantas candidaturas foram apresentadas ou se os municípios responderam.

Solicitar um documento, não uma justificação

Lei Libanesa n.o 28 de 2017, conforme alterada em 2021, permite que uma pessoa ou organização solicite informações detidas por uma administração. Os municípios e os sindicatos municipais estão entre os organismos envolvidos. O requerente não tem de explicar o que tenciona fazer com o documento. Isto não significa que todos os documentos sejam transmissíveis: a informação sobre privacidade, por exemplo, é uma das excepções.

Um pedido pode referir-se a uma cópia de um documento específico e não a uma questão geral. Por exemplo, um residente que deseje saber o que o seu município planeou para a manutenção de um jardim público pode indicar a decisão ou contrato que procura, o período envolvido e os meios pelos quais deseja acessá-lo. Este exemplo ilustra a abordagem; a avaliação de Maharat não especifica o assunto dos pedidos do Grupo Baalbek.

A Comissão Nacional Anticorrupção propõe um formulário para especificar os documentos solicitados e o método de consulta desejado. O pedido é apresentado primeiro à administração que detém o documento. Manter uma cópia datada ajuda a acompanhar o processo. A Comissão propõe igualmente um formulário de queixa em caso de recusa de acesso: não substitui o pedido inicial.

Cinco experiências, resultados a seguir

O grupo Baalbek apresentou o seu trabalho num fórum realizado em 24 de Outubro em Beirute. Maharat reuniu cinco equipes de Beirute e do Monte Líbano, Baalbek, Akkar, Saida e Trípoli. Em Akkar, outro grupo trabalhou na verificação de rumores circulando no WhatsApp. As equipas de Beirute e Monte Líbano examinaram os contratos públicos. Cada grupo começou a partir de um problema encontrado em sua região, em vez de reproduzir a mesma campanha.

Em Baalbek, o resultado será mais concreto do que os números do público: se as administrações responderam e, quando o fizeram, que documentos disponibilizaram. Por enquanto, o que a iniciativa tornou visível é o primeiro passo: os jovens solicitaram documentos em seu nome aos municípios da sua região.

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