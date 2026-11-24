Gianni Infantino defendeu um projeto que teria dado direitos de concorrência à FIFA, incluindo a Copa do Mundo, a uma subsidiária comercial por até 96 anos. Para liderar o grupo de investidores privados, a FIFA manteve o Thrive Eternal, o veículo de Joshua Kushner, irmão do genro de Donald Trump. Os documentos revelados em 23 de novembro lançam luz sobre a escolha mais contestada da FIFA: por que negociar com um único líder, sem uma oferta, sobre a renda do mundo por várias gerações?
Fundo de Kushner numa posição privilegiada, sem concorrência
Com base nos documentos internos de Julho consultados por O GuardiãoA FIFA justificou a ausência de concurso devido à natureza específica da operação. No entanto, a sua própria avaliação dos riscos indicou que a sua gestão financeira não tinha acesso directo às condições da transacção. Em sua aplicação ao tribunal dos EUA, a UEFA argumenta que Infantino designou unilateralmente Thrive Eternal como chefe do grupo investidor. Esta é a posição da UEFA, não uma decisão judicial.
O Thrive não era um investidor entre outros. Em uma proposta de 17 de julho, o fundo solicitou à FIFA que se abstivesse de negociar com outro investidor líder por um ano, ou até que a transação fosse concluída se interviesse antes. O texto também previa uma compensação de US$ 250 milhões se a FIFA não cumprisse seus compromissos ou firmasse acordos com um concorrente. Estas cláusulas dão a medida de poder Thrive estava buscando na própria negociação. Uma vez que o projecto foi retirado, não há provas no público de que a compensação tenha sido paga.
Joshua Kushner defendeu no final de agosto um projeto que, segundo ele, teria possibilitado investir mais nas federações menos dotadas e no futebol básico. Este objectivo não indica como a FIFA estabeleceu que o Thrive oferece as melhores condições ou por que razão excluiu a concorrência. A UEFA afirma que não pretende processar Kushner ou Thrive: procura obter os seus documentos e testemunhos.
Uma cadeira para Infantino, direitos comprometidos até 96 anos
O cenário de 18 de julho previa que a FIFA reteria 51% do capital da subsidiária e que a empresa exploraria os direitos em um período renovável de 12 anos até um limite de 96 anos. A maioria do capital teria deixado a FIFA com o controle da empresa. Não teria retornado os direitos à federação em cada mudança de presidente ou impedido os investidores de obter sua parte do rendimento. A duração prevista teria dado as condições negociadas em 2026 efeitos muito além do mandato de Infantino.
Os $20 bilhões significava o valor inicial da subsidiária, não o preço de uma venda para Kushner. A UEFA descreve um aumento de cerca de US$ 4,2 bilhões para todos os investidores externos, em comparação com cerca de 20% do capital no cenário que apresenta. Não há como atribuir 49% a Kushner: esse valor corresponde ao equilíbrio teórico deixado pela participação mínima da FIFA em 51%.
A proposta do Thrive também reservou até 5% do capital, numa base totalmente diluída, para um mecanismo de interesse próprio da gestão da futura empresa. De acordo com os documentos relatados, Infantino presidiria ao conselho de administração. A FIFA alega que os seus funcionários não teriam sido elegíveis para o regime e que a Infantino não teria recebido qualquer remuneração adicional por esse lugar. Nenhum benefício pessoal ou pagamento é estabelecido. A questão da governança continua: a mesma presidência que realizou o projeto foi ocupar o primeiro lugar no conselho de administração da empresa responsável pela sua execução.
Trump, da organização do Campeonato Mundial ao prêmio atribuído por Infantino
Joshua Kushner é irmão de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump. A relação entre Infantino e o presidente americano é pública e documentada além dessa relação. Em março de 2025 Donald Trump estabeleceu uma força-tarefa da Casa Branca sob sua presidência para coordenar os preparativos americanos para as duas Copas do Mundo FIFA, os Clubes em 2025 e as Seleções em 2026. Infantino participou de sua primeira reunião. Esta cooperação fazia parte da organização dos torneios.
O presidente da FIFA foi mais longe em 5 de dezembro de 2025: durante o sorteio no Kennedy Center em Washington, D.C., ele apresentou Donald Trump com o primeiro Prêmio da Paz da FIFA. A ONG FairSquare remeteu a questão ao comitê de ética da Federação, solicitando-lhe, entre outros, que examine quem havia decidido criar e premiar o prêmio, tendo em vista o dever de neutralidade política. Em outubro de 2026, o Conselho da FIFA nomeou uma comissão para avaliar este prêmio. Esta abordagem é distinta do litígio comercial. Nenhum documento público estabelece que Trump ou Jared Kushner negociaram a transação, impuseram Thrive ou se beneficiaram do projeto.
As desculpas de Infantino não acabam com os pedidos de transparência
Infantino anunciou o abandono da FIFA Forward Enterprise em 31 de julho e depois pediu desculpas ao Conselho em 15 de outubro pela forma como o projeto foi conduzido e apresentado. A FIFA anunciou um grupo de trabalho sobre a sua governação. A UEFA solicita uma revisão externa independente e procura obter dos Estados Unidos uma base para um possível procedimento na Suíça.
Em 12 de novembro, a juíza federal Jeannette A. Vargas negou a duas entidades da FIFA o direito de intervir nos casos Thrive e JPMorgan. O seu pedido de revisão de 19 de Novembro no processo JPMorgan não altera o âmbito da ordem: não afecta o acesso da UEFA às exposições sobre o mérito ou a responsabilidade de ninguém. A retirada do projeto impediu a transferência de direitos. Ele não respondeu às perguntas sobre a seleção do Thrive, as informações fornecidas ao Conselho antes das negociações, ou as garantias que teriam protegido as federações ao longo do tempo.
Foto do arquivo: Gianni Infantino no Palácio de Planalto, Brasília, 26 de janeiro de 2026, fora das negociações FIFA–Thrive. Ricardo Stuckert / Presidência do Brasil, via Wikimedia Commons. Fotografia emoldurada e vestida; adaptação sob CC BY-SA 4.0.
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