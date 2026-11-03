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Museu Sursock : Mare Nostrum abre em 6 de novembro

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O Museu Sursock abrigará Mare Nostrum por Lily Abichahine de 6 de novembro de 2026 a 21 de fevereiro de 2027. A exposição, sob a delegacia de polícia de Yasmine Helou, terá lugar nas Galerias Twin. Advogado, pesquisador e artista, Lily Abichahine explora a relação entre o Mediterrâneo, fronteiras e narrativas mitológicas. A abertura está prevista para 6 de novembro às 18 horas. A entrada no museu é gratuita, com visitas regulares de quarta a domingo, das 10h às 18h.

Mare Nostrum au musée Sursock Ouverture le 6 novembre ; photographie d’archive : MUSÉE SURSOCK, BEYROUTH.
François el Bacha / Libnanews. Tous droits réservés. Photographie d’archive, date de prise de vue non établie. Image entière redimensionnée sans recadrage ni retouche ; habillage ajouté hors photo. Façade du musée, pas une vue de l’exposition Mare Nostrum. © François el Bacha / Libnanews. Tous droits réservés.
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O Museu Sursock apresentaráÉgua Nostrum, exposição de Lily Abichahine, de 6 de novembro de 2026 a 21 de fevereiro de 2027. Colocada sob a delegacia de polícia de Yasmine Helou, ela ocupará as Galerias Twin no térreo. A abertura foi anunciada na sexta-feira 6 de novembro às 18:00. O artista continua uma pesquisa sobre o Mediterrâneo, fronteiras e relações entre direito e mitos.

No Museu Sursock, uma fronteira marítima

O projeto começa com uma pergunta: como definir um mar cuja água flui entre territórios? Lily Abichahine está interessada na lacuna entre este movimento e as divisões políticas que organizam a área do Mediterrâneo.

Na apresentação da exposição, questiona a prioridade histórica dada à terra no modo de pensar o direito. Propõe mudar o olhar para a água e considerar a bacia mediterrânica como um todo. Marselha, Izmir, Palermo e Beirute marcam esta pesquisa.

O mito é outra ferramenta do seu trabalho. O artista aborda-a como uma forma antiga de organizar as relações humanas e o exercício do poder. Essa intersecção entre narrativas, territórios e regras estruturaisÉgua Nostrum, não limitado a uma representação da paisagem marinha.

Investigação entre direito e desempenho

Lily Abichahine é advogada, pesquisadora e artista. Formada em Direito na Universidade de São José e Paris Descartes, estudou artes cênicas em Paris 8. Sua prática inclui conferências, performances, instalações e vídeos.

Seu trabalho examina as relações entre formas jurídicas e narrativas ficcionais. O corpo, o patrimônio e a memória coletiva ocupam um lugar importante. Este curso explica a presença do vocabulário legal em uma busca que também utiliza texto e cena.

O projectoÉgua Nostrum, iniciado em 2021, inclui várias conquistas antes da exposição Beirute.Nosso Mar I: Coreografia para uma Mulher e uma Pedrapertence a este primeiro ciclo, desenvolvido em Palermo.

A segunda parte,Segredos do Mar Infinito, revisitar o mito de Prometeu. Criado em Bremen em novembro de 2022, combina texto, vídeo e som. O artista reúne a antiga adivinhação e as realidades da migração mediterrânea. Esta conferência de desempenho foi apresentada no Trinity College Dublin em janeiro de 2025.

A exposição no Museu Sursock assume o título desta pesquisa de longo prazo e dá-lhe um novo quadro de apresentação em Beirute.

Datas e acesso

Égua Nostrumabrirá em 6 de novembro de 2026 e continuará até 21 de fevereiro de 2027, de acordo com o calendário do museu. A entrada no museu é gratuita. Suas horas habituais são de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h, separados do horário de abertura.

O museu está localizado na Arquidiocese greco-ortodoxa em Ashrafieh, perto das escadas de São Nicolau. Ele afirma que suas galerias são acessíveis a usuários de cadeira de rodas. Os grupos escolares devem reservar a sua visita com antecedência ao museu.

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