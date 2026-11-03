Drones: Sudão anuncia queixa contra Etiópia

O Sudão anuncia uma queixa contra a Etiópia por alegados ataques de drones do seu território. Adis Abeba rejeitou estas acusações em Outubro. O Egito apoia Cartum sem anunciar qualquer intervenção militar. As Nações Unidas condenam os ataques dos beligerantes e apelam à protecção dos civis, sem designar um país de lançamento.

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O Governo sudanês anuncia que apresentou uma queixa contra a Etiópia junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Ele acusa seu vizinho de permitir ataques de drones de seu território. Em 16 de Outubro, Adis Abeba rejeitou acusações semelhantes. A origem da aeronave permanece contestada.

Cartum traz suas acusações perante órgãos internacionais

Em uma declaração emitida em 2 de novembro de 2026 pela agência oficial sudanesa SUNA, o governo alega ter apresentado uma queixa contra as autoridades etíopes. Ele os desafiou sobre ataques a instalações civis e usinas elétricas em vários estados do Sudão.

De acordo com a declaração, as Forças de Apoio Rápido usariam território etíope para lançar drones explosivos e aeronaves equipadas com mísseis. Khartoum afirma que anexa documentos à sua queixa e solicita que estas operações sejam interrompidas. Estas declarações vêm de uma parte para o conflito: não constituem uma atribuição independente de ataques.

Negação etíope antes da queixa

O litígio já tinha sido levantado na reunião do Conselho de Segurança em 16 de outubro de 2026. Segundo a transcrição das Nações Unidas, a delegação sudanesa acusou a Etiópia de ser o ponto de partida para ataques de drones. Sua delegação havia rejeitado categoricamente essas acusações, achando-as infundadas.

Ao mesmo tempo, o representante etíope havia denunciado ameaças à segurança de seu país de atores de guerra sudaneses e anunciou futuros elementos de um comércio de armas. Esta posição precede o anúncio da queixa de Novembro: não pode ser apresentada como resposta a esta nova apresentação.

Apoio egípcio, sem anúncio de intervenção

O comunicado conjunto emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio após as consultas realizadas em 2 de Novembro no Cairo condena ataques às infra-estruturas sudanesas, incluindo electricidade e hidráulica. Ele atribuiu-os a milícias lançando drones de um país vizinho, sem nomear esse país naquela passagem.

O Egipto reafirma o seu apoio à unidade do Sudão e das suas instituições. Manifesta a sua disponibilidade para tomar as medidas permitidas pelo direito internacional e pelo acordo comum de defesa. No entanto, o texto não anuncia qualquer intervenção militar, implantação ou programação operacional. Os dois governos também reafirmam sua oposição à gestão unilateral da barragem etíope no Nilo, outro ponto de atrito com Addis Abeba.

ONU condena ataques de beligerantes

Numa declaração datada de 31 de outubro de 2026, o porta-voz do Secretário-Geral das Nações Unidas condena a intensificação dos ataques de drones pelas partes no conflito. Relata centenas de civis mortos no Sudão e Abyei, incluindo mulheres e crianças, e denuncia ataques à infraestrutura crítica, incluindo instalações de saúde.

Esta constatação geral não estabelece a origem geográfica das aeronaves visadas pelas acusações sudanesas. O Secretário-Geral apela aos beligerantes para que protejam os civis e cessem as hostilidades, o primeiro passo para um resultado político da guerra.

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