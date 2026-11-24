Uma equipa do Hospital Universitário de Munique testou uma interface cérebro-computador durante uma operação num paciente acordado. A Universidade Técnica de Munique (TUM) anunciou na terça-feira 24 de novembro que o protótipo tinha sido instalado no dia anterior, o tempo para coletar dados, e depois removido. Não é nem um implante permanente nem um tratamento da paralisia.
Um procedimento necessário para um tumor, um teste separado
O ensaio ocorreu durante uma operação já necessária para tratar um tumor cerebral. O TUM explica que esse tipo de pesquisa permite que aqueles que consentirem em participar de uma operação agendada por motivos médicos. O dispositivo foi removido após a realização das medidas. O anúncio diz respeito apenas a um procedimento com este protótipo em Munique, não ao acompanhamento de uma série de pacientes.
O grupo de pesquisa é liderado pelo neurocirurgião Bernhard Meyer e trabalha com a FUTRUE Neurosciences, uma empresa de Munique fundada por Clemens Fischer. A equipe já havia feito gravações em humanos e colocado duas interfaces permanentes em outros trabalhos, diz a universidade. A novidade de 23 de novembro diz respeito ao protótipo de FUTRUE, não o primeiro implante cerebral já feito em Munique.
Salve um sinal e eventualmente restaure uma sensação
O protótipo consiste em 512 microeletrodos que repousam na superfície do cérebro sem entrar no tecido cerebral. O dispositivo é projetado para coletar sinais elétricos e, na outra direção, para estimular a superfície cerebral. A diferença é importante: o registro de um sinal pode ser usado para controlar um dispositivo externo, enquanto a estimulação visa transmitir informações sobre esse dispositivo ao seu usuário.
O cenário de pesquisa descrito pelo TUM é o de uma pessoa paralisada que poderia comandar uma mão robótica e receber feedback sobre o que toca. A equipe não disse que o paciente havia pilotado uma prótese durante a cirurgia. O comunicado de imprensa não publica medidas pormenorizadas e não demonstra que este protótipo funcione de forma sustentável ou melhore a autonomia diária.
Medidas adicionais, sem calendário para a disponibilização
O TUM anuncia novas medidas. O desafio não é apenas coletar mais sinais: os pesquisadores querem saber em que medida a estimulação superficial pode fornecer informações sensoriais precisas. O lançamento não define uma programação de marketing ou data de instalação permanente deste modelo.
Cobertura: entrada para o Hospital Universitário Rechts der Isar, em Munique, em maio de 2006. Arquivo, sem conexão visual com a operação. Oliver Raupach / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.5, cortar e vestir sob a mesma licença.
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