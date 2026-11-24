O distrito de Lörrach reorganiza a rede de ônibus de Markgräflerland e Kandertal em 13 de dezembro. A linha 200 ligará Kandern à Basel via Weil am Rhein, enquanto a linha 240 servirá Lörrach-Brombach. Viagens escolares estão abertas a todos. O ônibus EuroAirport 220 não faz parte da mudança.

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Os habitantes do sudoeste de Baden-Württemberg terão de rever os seus hábitos de transporte no domingo, 13 de Dezembro. Na terça-feira, 24 de novembro, o distrito alemão de Lörrach explicou a revisão da rede de ônibus de Markgräflerland e do Vale de Kander. Mudança de números, partidas em intervalos regulares e partidas agendadas: a reforma também diz respeito a viajantes que se juntam a Basel de Kandern e Weil am Rhein.

Entre Kandern e Basileia, a linha 200 assume a maior parte do

A linha 200 ligará Kandern, Weil am Rhein e Basel. Retomará essencialmente o serviço da antiga linha 55. A sua passagem para Basileia torna-a um dos eixos transfronteiriços da nova rede. A linha 240, que sucede a 54, ligará Kandern a Lörrach-Brombach. O distrito planeja um ônibus a cada meia hora nesta linha durante as horas de pico.

Além desses reforços, as linhas principais 200, 240, 245, 255 e 265 são planejadas à taxa horária. A gama anunciada nas linhas 200 e 240 estende-se de 5 a.m. a meia-noite, com uma oferta reduzida nos fins de semana. Não se deve inferir que um ônibus passa às 5 da manhã em cada parada: a partida exata depende do significado e dia da semana.

Em Kandern, Schallbach e Fischingen, a correspondência muda

O distrito registrou várias correspondências nos horários. Em Schallbach, dizem respeito às linhas 200 e 245. Em Fischingen, eles conectam linhas 245, 255 e 274. Em Kandern, a nova organização aproxima as horas de 200, 240, 205 e 207. A linha 245 inclui Efringen-Kirchen, Schallbach, Wittlingen e Lörrach.

Algumas viagens que foram feitas por uma pessoa exigirão agora uma mudança de ônibus. Outros se tornarão diretos. Os horários de paragem e de partida também mudam: o distrito convida os viajantes a verificarem a sua viagem às horas de 13 de Dezembro, mesmo que tenham utilizado a rede durante muito tempo.

Viagens escolares acessíveis com um título comum

As rotas anteriormente reservadas aos estudantes serão integradas no serviço público de autocarros, em parte sob novos números. Outros viajantes poderão emprestá-los à taxa de rede regional RVL regular. As linhas 271 a 277 permanecem principalmente para viagens escolares, enquanto alguns serviços secundários também serão utilizados durante as férias.

O ônibus 220 para o EuroAirport não faz parte desta reorganização

A linha 220 FREUND já liga Lörrach ao EuroAirport Basel-Mulhouse-Friburgo. Complementa a rede, mas o distrito afirma que não faz parte do lote de Markgräflerland. O novo número para lembrar para Kandern–Weil am Rhein– Bâle é, portanto, 200, não 220. Para horários completos, planos de linha e oportunidades de correspondência, o distrito se refere à sua nova página de rede.

Cobertura: dentro de um ônibus linha 220 entre Lörrach e EuroAirport, 15 de dezembro de 2024. Este arquivo não ilustra o lançamento da nova rede. Ahmet Düz / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0; recortar e vestir sob a mesma licença.

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