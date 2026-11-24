Mohammad Bagher Qalibaf reitera que o Irão não retomará as negociações com Washington até que as suas sete condições estejam reunidas. O primeiro-ministro do Catar se reuniu com JD Vance nos Estados Unidos, sem qualquer anúncio de retomada de conversações diretas. Em Ormuz, as opiniões marítimas britânicas não confirmam a história de Teerão.

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, disse na terça-feira 24 de novembro que Teerão não retomaria as negociações com os Estados Unidos até que suas sete condições fossem cumpridas. Em Washington, o Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani, reuniu-se com o Vice-Presidente dos EUA, JD Vance. A entrevista confirmou que Doha estava continuando seus esforços, mas nenhuma retomada de discussões diretas ou acordo foi anunciada no final.

Posição reafirmada sem novo texto público

Qalibaf, que liderou a delegação iraniana em discussões diretas com os Estados Unidos, falou em sessão aberta no Parlamento. Ele apresentou as demandas de Teerã como inalteradas e advertiu que o Irã poderia expandir o conflito se seu oponente, em sua opinião, fez um erro de cálculo. Ele não anunciou nenhum horário ou operação.

O Presidente do Parlamento não apresentou na terça-feira uma lista pormenorizada das sete condições. Numa entrevista realizada em 11 de novembro, ele citou o levantamento do bloqueio naval e das sanções americanas, a libertação dos bens iranianos e a cessação dos combates em todas as frentes, acompanhado de um anúncio explícito do fim da guerra. Ele apresentou estes pedidos com o memorando Islamabad assinado em junho. Estes são os elementos que o negociador iraniano tornou públicos, e não sete cláusulas cujo texto completo estaria disponível ou que Washington teria concordado em aplicar.

Qatar continua seu comércio em Washington

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar informa que a reunião com Vance centrou-se nos esforços diplomáticos em curso para reduzir as tensões. Doha apoia uma solução que garante a liberdade de navegação e abre caminho para um acordo mais amplo. O seu comunicado não fixa uma data para uma reunião com o Irão nem uma ordem precisa entre eventuais medidas de navegação e concessões económicas. O encontro entre o Qatar e os Estados Unidos não é, em si, uma conversa entre a América e o Irão.

Ormuz continua a ser um ponto de desacordo

Os esforços diplomáticos continuam à medida que novos incidentes foram relatados no Estreito de Ormuz. O ramo naval dos Guardas Revolucionários afirma que três petroleiros dispararam após atacar minas, apesar da proteção aérea americana. Esta história continua a ser uma declaração iraniana. Em dois avisos publicados na terça-feira com base em relatórios tardios recebidos, UKMTO relatou projéteis não identificados e informou que os navios haviam continuado sua viagem e que as tripulações tinham sido contadas. Estas opiniões não confirmam minas ou escoltas aéreas, nem estabelecem que as duas histórias se relacionam com os mesmos navios.

Arquivo de fotos: Mohammad Bagher Qalibaf durante uma entrevista em Teerã em 28 de janeiro de 2026. Hamed Malekpour / Tasnim News Agency, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0; cortar e vestir Libnanews. A imagem não mostra a sessão de 24 de novembro.

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