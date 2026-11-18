Sete drones foram detectados no céu da Moldávia em 17 de novembro, de acordo com uma observação militar ainda provisória. A aviação civil confirma a reabertura do sector do Centro após um encerramento temporário, sem anunciar neste comunicado o levantamento de todas as restrições. Fragmentos também foram encontrados perto de Naslavcea. Os relatórios, os impactos no solo e as descobertas de detritos devem ser distinguidos: as autoridades continuam os seus controlos e não fornecem uma avaliação humana consolidada nas comunicações consultadas.

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A Moldávia detectou sete drones no seu espaço aéreo na terça-feira, 17 de novembro de 2026, entre 15.45 e 18.10, de acordo com o Ministério da Defesa. Seu achado preliminar identificou cinco impactos no solo e um possível sexto. Um encerramento temporário do céu nacional interrompeu os voos civis.

As autoridades militares colocam estas incursões no contexto de ataques russos contra a Ucrânia. As suas declarações consultadas não dão uma avaliação humana consolidada. A ausência de tal avaliação não permite afirmar que nenhuma pessoa foi lesada.

Drones na Moldávia: encerramento e reabertura parcial

Uma primeira declaração militar descreve duas passagens da mesma aeronave Geran-2. Às 1549 horas entrou da região ucraniana de Odesa a Tiraspol antes de sair. Às 16h02, retornou a Mălăieşti, distrito de Grigoriopol. Por conseguinte, não são dois drones distintos neste primeiro relatório.

As autoridades informam então que uma aeronave Shahed se dirige para a Botânica, uma área de Chişinău. O espaço aéreo nacional fecha em 1627 hora local. Em 17 de novembro, a Moldávia e o Líbano tiveram o mesmo tempo.

A Autoridade da Aviação Civil confirmou a reabertura do Sector Centre em 1703, permitindo que duas aeronaves continuassem a sua aproximação e aterragem. Esta declaração não é um anúncio de reabertura total de todos os sectores.

Um voo de vôo de Sharm el-Sheikh esperou cerca de trinta minutos perto da fronteira romena. Estava acima de 3.000 metros, em comparação com até 1.000 metros para drones detectados, de acordo com a autoridade aeronáutica. A Comissão apresenta este procedimento como medida de segurança, sem anunciar um incidente a bordo.

Observações ainda provisórias no terreno

O balanço militar localizou cinco impactos perto de Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos e Băxani. Ele mencionou um possível sexto impacto no distrito de Ocnisa. Outra aeronave desapareceu de sistemas de vigilância perto de Leova, indo para a fronteira.

Numa comunicação separada, a polícia de fronteira informou que tinham recebido um alerta ucraniano às 18h20. Uma patrulha encontrou fragmentos de uma aeronave não identificada às 1928 horas perto de Naslavcea, a aproximadamente 50 metros da fronteira.

Esta descoberta por si só não é suficiente para identificar o modelo da aeronave ou rever a contagem militar. Os oficiais isolaram a área e solicitaram serviços especializados para estabelecer as circunstâncias. As autoridades pedem para não tocar nos destroços e avisar o serviço de emergência 112.

Referências

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