Colombo eliminou o Inter Miami na primeira rodada dos playoffs da MLS na sexta-feira, 27 de novembro, em Ohio. O atual campeão caiu 1-0 em um gol de Santiago Rodríguez no tempo extra, depois de perder o primeiro jogo por 3-0. Colombo está na semifinal da Conferência Oriental.

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O Inter Miami só defenderá o seu título na última praça. Columbus Crew eliminado na sexta-feira 27 novembro da primeira rodada dos playoffs da Major League Soccer, vencendo 1-0 em Ohio. Santiago Rodríguez marcou no segundo minuto do tempo adicional. Vencedor do primeiro jogo na Flórida, Colombo venceu a série em dois jogos.

Rodríguez evita atirar no gol

No ScottsMiracle-Gro Field, ambas as equipes ainda estavam empatadas no final do tempo regulatório. Nesta primeira rodada, um empate vai direto para os tiros. A comunidade uruguaia Santiago Rodríguez evitou esta sessão: servido na superfície por Anass Zaroury, ele controlava a bola do peito antes de bater o goleiro Dayne St. Clair. No outro lado do campo, Patrick Schulte não ganhou nenhum gol, como no jogo vai.

O formato da série exigiu duas vitórias, independentemente dos objetivos cumulativos. Então Miami teve que ganhar em Columbus para conseguir um terceiro jogo, que ele teria recebido. O objetivo de Rodríguez foi cortar a reunião e a série. Colombo, a sétima liderança oriental, elimina o número dois da conferência.

O melhor marcador da temporada sai sem marcar na série

Lionel Messi tinha terminado a temporada regular no topo dos placares com 26 realizações. A liga escolheu Golden Soul pelo segundo ano consecutivo, após 29 gols em 2025. O argentino não marcou contra Colombo em ambos os jogos, e Miami permaneceu em silêncio em toda a série.

Na semifinal da Conferência Oriental, agendada para 5 e 6 de dezembro, Colombo enfrentará o vencedor da série entre a Revolução da Nova Inglaterra e a União Filadélfia. O gráfico da liga ainda não corrigiu o adversário na sexta à noite.

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