Jamie Ager vence o décimo primeiro distrito da Carolina do Norte, de acordo com a AP. O democrata bate Jennifer Balkcom e transforma um assento republicano na Casa. A tarefa vem na quarta-feira às 1:53 UTC. Não determina a maioria nacional, enquanto se espera a certificação oficial dos resultados.

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Democrata Jamie Ager vence o 11o distrito da Carolina do Norte, de acordo com a Associated Press. Ele vence a Republicana Jennifer Balkcom e transforma um assento republicano na Câmara dos Representantes.

Vitória atribuída pela APem 3 de novembro de 2026, no horário oriental de 2053, em 0153 UTC em 4 de novembro e 0353 Beirute.

Um assento ganho no oeste do estado

Esta cavalgada foi representada pelo republicano Chuck Edwards. Ele havia suspenso sua campanha de reeleição em agosto, antes de Balkcom, eleito para a assembleia estadual, tornou-se o candidato republicano.

Ager dirige um negócio de carne de gado criado em pasto. De acordo com a AP, ele venceu em um distrito a oeste da Carolina do Norte com uma forte história eleitoral republicana.

A Batalha da Casa Continua

Esta atribuição constitui um ganho democrático nesta raça precisa. Só ela não permite determinar a maioria nacional. É uma sede na Câmara, distinta da eleição do Senado conquistada por Roy Cooper no mesmo estado.

O pedido de AP não substitui a certificação oficial dos resultados. Nenhum total final ou margem final são apresentados aqui.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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