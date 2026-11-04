Intermediários : Roy Cooper ganha assento no Senado, de acordo com AP

Democrata Roy Cooper vence as eleições do Senado na Carolina do Norte, de acordo com a Associated Press. A agência concedeu-lhe a vitória em 3 de novembro de 2026 em 8.23 horário oriental, em 4 de novembro às 1:23 UTC e 3:23 em Beirute.
O ex-governador vence o republicano Michael Whatley. O assento foi mantido pelo republicano Thom Tillis, que não solicitou um novo mandato. Esta atribuição é, portanto, um ganho para os democratas na batalha do Senado Federal.
Uma mudança de acampamento
Cooper foi governador e procurador-geral da Carolina do Norte. Seu oponente, apoiado por Donald Trump, liderou o Partido Republicano neste estado e depois nacionalmente.
Esta vitória difere da manutenção de assentos já democráticos, como Jon Ossoff na Geórgia. Ele altera o equilíbrio de forças nesta raça precisa, mas não permite anunciar a maioria apenas na câmara superior.
Um prêmio AP, não uma certificação
A contagem continua. O anúncio da agência baseia-se na sua análise eleitoral e não substitui o procedimento formal de validação. Não é aqui apresentada qualquer margem final ou voto total.
Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.
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