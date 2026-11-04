Intermediários: o Senado balança, Trump se defende

Os democratas ganham o Senado de acordo com a AP. Trump rejeita um contratempo pessoal. Resultados, reações e gráficos no final do nosso direto.

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Os Democratas ganharam o Senado Americano, de acordo com a Associated Press. A Câmara dos Representantes permaneceu sem maioria atribuída pela AP durante nossa última revisão. Donald Trump rejeita um revés pessoal, enquanto líderes democráticos exigem um voto pela mudança. Esta revisão conclui o nosso directo sobre as eleições intercalares de 3 de Novembro de 2026.

Revisão de 4 de novembro.Contagens e gráficos em 0555 UTC, 0755 em Beirute. Situação dos quartos verificada novamente em 0559 UTC. Os poderes jornalísticos da PA não constituem certificação oficial.

Senado alterna, Casa para permanecer aberta na contagem AP

A tabela PA lista 52 assentos para o bloco democrático, 41 para os republicanos e sete ainda não alocados para o Senado. O primeiro número inclui os dois independentes relacionados com os Democratas. Inclui também, como o total republicano, os mandatos que não foram renovados este ano: 34 no bloco democrático e 31 nos republicanos. Portanto, « 52 lugares » não devem ser lidos como 52 vitórias novas na eleição de terça-feira.

Os 100 lugares no Senado, incluindo assentos não renovados. Fonte: AP; Libnanews infográfico.

Na Câmara, a AP atribui 205 lugares aos democratas e 123 lugares aos republicanos; 107 permanecem abertos. O limiar da maioria é 218 em 435. Estes números descrevem o progresso das atribuições, não as percentagens de votos. O nosso balanço não transforma um adiantamento nem a adição de resultados parciais num anúncio do controlo desta câmara.

Os 435 lugares na Câmara. Grey representa corridas não alocadas pela AP no momento da pesquisa. Fonte: AP; Libnanews infográfico.

Trump se recusa a ver uma derrota pessoal

Na Fox News, Donald Trump se recusa a apresentar a noite eleitoral como uma derrota pessoal, de acordo com a entrevista feita pelo Times of Israel.

O Presidente também admite que os preços da gasolina ligada à guerra no Irão pesaram. De acordo com os comentários de Fox do Times of Israel, ele acredita que os eleitores aprovam sua política iraniana, mas não queria suportar o custo imediato na bomba. Ele ficou surpreso com a magnitude das perdas republicanas.

Sua reação também inclui uma abertura: em uma entrevista com o New York Times relatada pela Reuters, Trump diz que está pronto para aceitar os resultados e trabalhar com os Democratas. Não há acordo sobre um programa. As negociações com o futuro Congresso ainda estão por vir.

Schumer e Gillibrand saúdam o resultado, Collins admite

Chuck Schummer, líder dos democratas do Senado, recebe um voto para a mudança e promete alívio aos americanos. Kirsten Gillibrand, que lidera o Comitê de Campanha Democrática do Senado, considera a extensão da vitória para exceder suas expectativas.

Entre os republicanos, a senadora Susan Collins reconheceu sua derrota contra o democrata Troy Jackson no Maine. No entanto, a AP ainda não havia atribuído esta corrida durante nossa pesquisa: uma concessão e um anúncio de vencedor por uma agência permanecem duas informações separadas.

Iowa e Kansas rock, Michigan não é atribuído

Dois resultados resumem a expansão do cartão democrático no Senado: Josh Turek venceu Ashley Hinson em Iowa; Adam Hamilton venceu Roger Marshall em Kansas, de acordo com AP. Os democratas também ganharam no Texas com James Talarico, na Carolina do Sul com Annie Andrews, em Ohio com Sherrod Brown e na Carolina do Norte com Roy Cooper.

Em Michigan, a tabela d’AP ainda indica um avanço democrático, sem atribuição da corrida do Senado no momento do controle. Não anunciamos o vencedor do Abdul El-Sayed contra o Mike Rogers.

Israel e Irão: Nenhuma resposta oficial verificada aos resultados

Às 0555 UTC, 0755 horas em Beirute, nenhuma resposta oficial israelense ou iraniana aos resultados poderia ser verificada pelos nossos editores nas fontes consultadas. Declarações pré-eleitorais ou declarações sobre outros eventos não são apresentadas aqui como reações a esta noite de eleição. Isto não permite afirmar que estes governos não emitiram quaisquer declarações.

Uma nova relação de poder em Washington

O controlo do Senado confere aos Democratas uma importante alavanca institucional: esta Câmara examina as nomeações presidenciais e pode aprová-las ou rejeitá-las. O Congresso também exerce poderes investigativos e intervém em créditos militares. Trata-se de meios de controlo, não de um anúncio automático de uma mudança de política externa ou de uma decisão específica sobre o Irão e Israel.

Isto conclui o nosso trabalho directo sobre os exames intermédios americanos. Obrigado por segui-lo com a Libnanews. A contagem continua e os resultados aqui citados ainda não estão certificados.

Fontes e índices de referência

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