Fact-check: Trump não estava falando sobre mortes na Bacia Memorial Lincoln

Proteger o vídeo de Nosso Cuidado é enganoso: « três mortes por semana » de Trump são sobre o crime em Washington, não a bacia Lincoln Memorial.

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Um vídeo publicado por Protect Our Care apresenta Donald Trump como dizendo que três pessoas morreram por semana na bacia do Lincoln Memorial. Esta apresentação é enganosa. Na passagem completa de seu discurso de 2 de novembro de 2026, o presidente americano fala sobre o crime em Washington. O lugar onde ele falou foi confundido com o assunto de sua declaração.

O que o vídeo compartilhado mostra

NaReel Facebook por proteger nosso cuidadoDonald Trump aparece em frente à bacia Lincoln Memorial, com um boné branco « EUA ». O texto inlaid afirma que se refere a três mortes semanais nessa bacia. A legenda que acompanha a publicação afirma: « Isto é de fato falso », ou seja, « Isto é realmente falso ».

A auditoria abrange esta atribuição específica. A imagem permite situar a fala, mas não é suficiente estabelecer a que mortes o falante se refere. Para determinar isso, você deve encontrar a passagem antes da sentença e a que a segue.

No discurso completo, estamos a falar de Washington

AA Casa Branca publicou uma página dedicada a esta intervençãodatado de 2 de novembro de 2026. Atranscrição completa de Factba.se, transmitida pela Roll Call, permite colocar a frase em sua sequência.

No segmento cronometrado de 17 min 07 s a 17 min 37 s por Factba.se, Trump afirma primeiro que o crime caiu, então apresenta Washington como uma cidade que se tornou segura. É imediatamente após essa avaliação que ele declara: « Perdíamos, em média, até morrer três pessoas por semana », ou seja, em média, três pessoas morriam por semana. Agradeceu então à Guarda Nacional e aos militares. A próxima passagem trata da remoção de criminosos da capital.

A bacia não é, portanto, designada como o lugar dessas mortes nesta passagem. As frases que enquadram o trecho referem-se à segurança na cidade. Os horários aqui citados são os da transcrição, não dos marcadores verificados no leitor de vídeo da Casa Branca.

Um relatório no local confirma este contexto

Esse contexto também é documentado por uma fonte contemporânea de fala. Na suarelatório da imprensa enviado em 2 de Novembro às 14:20 horas de Washington, o correspondente Gerren Keith Gaynor relata que Trump se referiu a três mortes semanais « no distrito », portanto no Distrito de Columbia. Ele relaciona esta declaração com suas observações sobre criminosos e sua ação contra a delinquência.

Este testemunho do presente jornalista é consistente com a transcrição. Ele não descreve nenhuma declaração sobre pessoas afogadas no Reflection Pool.

Os números do crime continuam a ser uma questão separada

Restabelecer o assunto da declaração não se trata de validar o balanço numérico apresentado por Donald Trump. Na mesma passagem, ele mencionou uma diminuição do crime de até 90-91%, sem especificar o período de comparação.

Adepartamento de Estatísticas da Polícia Metropolitana consultado em 3 de novembro de 2026compararam desde o início do ano com o período correspondente de 2025. Houve 86 homicídios em comparação com 116, redução de 26%. O número total de infrações seguidas diminuiu 11%, enquanto a categoria de crimes violentos aumentou 12%. Esta comparação anual não corresponde, portanto, a uma diminuição geral de 90-91%.

A tabela policial também mostra 187 homicídios para todos os 2024 e 127 para 2025, aproximadamente 3,6 e 2,4 por semana. Sem um período de referência especificado por Trump, não pode ser atribuído com certeza sua figura de três a um desses anos. Estes dados policiais são provisórios e podem ser revistos.

O veredicto: uma apresentação enganosa

O Reel não diz que Trump anunciou três mortes por semana na bacia do Memorial Lincoln.O texto acrescentado à imagem impõe essa leitura, enquanto o contexto do discurso e o relato do jornalista presente colocam as mortes evocadas na escala de Washington, em um desenvolvimento do crime.

O controlo de factos estabelece, portanto, uma má atribuição da palavra. Ele não certifica o número de três mortes semanais, cujo período permanece indeterminado, ou as porcentagens de declínio avançadas pelo presidente.

Auditoria concluída 3 de novembro de 2026. Os dados do crime citados correspondem ao estatuto da tabela oficial nessa data.

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