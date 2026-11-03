Intermediários: a votação continua, o Senado permanece aberto

Os americanos vão votar no dia 3 de Novembro para renovar o Congresso. Os centros de votação do Havaí abriram, enquanto as batalhas do Senado permanecem indecisas em vários estados. Iowa, Kansas e Michigan apresentam diferentes questões. Os rankings da RealClearPolling não são resultados e as chamadas dos políticos permanecem mensagens de campanha. Observadores federais são anunciados no Maine e em outros lugares. No Líbano, as primeiras grandes tendências são esperadas durante a noite após o encerramento dos escritórios.

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As provas americanas ocorrem nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, com o controle do Congresso em jogo. No Havaí, os centros de votação começaram seu dia às 7:00 horas locais, ou 5 horas UTC. Às 18h18 UTC, ainda não há resultado para separar candidatos nas grandes batalhas do Senado. Os pedidos de mobilização continuam, enquanto as autoridades eleitorais organizam um processo eleitoral sob supervisão federal e judicial aumentada.

Para os leitores no Líbano, a maior parte da sequência de resultados será tocada durante a noite. Ainda é cedo nos Estados Unidos: 1:18 em Washington e 8:18 em Honolulu na época deste item. As tendências precoces não devem ser confundidas com resultados completos, nem os anúncios dos candidatos com projeções eleitorais estabelecidas.

Intermediários: nove corridas do Senado ainda indecisas

O mapa principal da RealClearPolling consultou terça-feira as nove corridas do Senado como indecisas: Alasca, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, Carolina do Sul, Texas e Nebraska. Ele divide os restantes assentos entre 47 no lado democrático e 44 no lado republicano. Estas categorias incluem lugares que não são renovados este ano. Não representam vitórias registadas na terça-feira.

Este cartão também mostra um potencial ganho médio de cinco lugares para os democratas. Esta é uma indicação baseada em médias da pesquisa, não uma contagem. A distinta visão « indecisa », que atribui cada corrida a um acampamento, mostra 53 assentos democráticos e 47 republicanos. Ambas as apresentações não devem ser misturadas para anunciar uma maioria adquirida.

Nebraska retornou da categoria inclinando-se para os republicanos para a de raças indecisas em 2 de novembro. Por conseguinte, esta alteração precede a votação de terça-feira. Diz respeito ao duelo entre o senador republicano Pete Ricketts e o independente Dan Osborn. Uma classificação eleitoral não prejudica o resultado nem a escolha de um grupo parlamentar de um candidato independente.

Iowa, Kansas e Michigan, três testes diferentes

Em Iowa, o republicano Ashley Hinson e o democrata Josh Turek estão lutando pelo lugar deixado vago por Joni Ernst. No Kansas, o senador republicano Roger Marshall enfrenta Adam Hamilton. Em Michigan, os democratas devem manter a sede do senador Gary Peters, que não se representa. Seu candidato Abdul El-Sayed se opõe ao republicano Mike Rogers.

Estas situações mostram por que razão uma vantagem nacional em inquéritos não é suficiente para estabelecer a futura maioria. Os democratas devem ganhar assentos republicanos enquanto mantêm seus próprios. O sucesso em um estado pode ser compensado pela derrota em outro lugar. No Senado, os republicanos podem manter o controle com 50 assentos graças à voz decisiva do vice-presidente JD Vance em caso de igualdade. Os democratas têm 51 lugares.

A mobilização continua até ao encerramento

Os líderes de ambos os campos continuam a mostrar confiança. Após votar em Brooklyn na terça-feira, Chuck Schumer expressou sua esperança de que uma nova maioria democrática emergiria no Senado, de acordo com a Associated Press. Esta declaração do líder democrático é uma questão de mobilização política, não um anúncio de resultados.

Donald Trump colocou sua presidência no centro da campanha. Na terça-feira, durante sua entrevista com Fox & Friends, ele novamente alvo Abdul El-Sayed. Ele associou sua crítica ao candidato de Michigan ao seu anúncio de uma paralisação de pagamentos anuais dos EUA a Israel no final do ano. Este anúncio diplomático, já tratado separadamente, vem como o candidato democrata desafia o apoio americano para Israel.

No Maine, anunciou observadores federais

O Ministério da Justiça anunciou nesta terça-feira cerca de 1.000 observadores eleitorais e monitores nos 50 estados. Sua lista inclui, em Maine, Lewiston, Portland e South Portland. Também menciona várias cidades em Michigan, incluindo Detroit, bem como condados em Iowa e Kansas. O anúncio de uma implantação não prova uma presença em cada estação de votação.

Este sistema continua sujeito a regras locais e restrições judiciais. Em 2 de novembro, o juiz Reggie Walton rejeitou um pedido da NAACP para uma emergência, enquanto impunha o cumprimento dos compromissos federais: serviço público, ausência de armas e distintivos visíveis, sem interferência com o voto. O relatório apresentado na terça-feira pelo Departamento afirma que vários agentes juramentados foram retirados do grupo de voluntários. Não constitui uma decisão judicial que valide o funcionamento do processo.

Agendas a seguir de Beirute

Na maior parte de Michigan, os escritórios fecharão às 8 da tarde local, às 3 da manhã de quarta-feira em Beirute. Nos condados centrais, o encerramento terá lugar uma hora depois. Iowa vai fechar às 4 horas da hora de Beirute. No Kansas, a programação habitual corresponde a 3 horas em Beirute, com variações decididas localmente.

Estes prazos abrem o período das primeiras declarações públicas. Não garantem a identificação imediata dos vencedores. Restantes cédulas e margens apertadas podem prolongar a espera. Uma projeção de agência e certificação pelas autoridades eleitorais são duas etapas distintas.

Capa: Capitólio dos EUA, foto de arquivo de 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público; Libnanews vestir. Esta imagem não representa a votação de 3 de novembro de 2026.

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