Fiona morreu em 19 de novembro no zoológico de Cincinnati depois de ingerir um chapéu, de acordo com o estabelecimento. Nasceu prematuramente em 2017 e sobreviveu através dos cuidados intensivos. Sua sobrevivência havia mobilizado especialistas em nutrição animal e o público havia acompanhado seu crescimento bem além de Cincinnati.

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Fiona, um hipopótamo de Cincinnati, morreu em 19 de novembro aos nove anos de idade. Tornou-se famosa após seu nascimento prematuro no Zoológico de Cincinnati, Ohio. O estabelecimento atribui sua morte a complicações que ocorreram após a ingestão de um chapéu acidentalmente chegou em seu habitat.

Fiona, Cincinnati hipopótamo: os tratamentos mais recentes

Em sua declaração de 19 de novembro, o Jardim Zoológico e Botânico de Cincinnati explica que seus veterinários multiplicaram tentativas de avançar o objeto para fora do sistema digestivo do animal. O apoio prestado no dia da morte não a salvou.

O estabelecimento afirma que o chapéu foi encontrado no recinto por acidente. Sua declaração não detalha as circunstâncias.

O diretor Dave Jenike relatou sobre o choque sentido pelas equipes, que não antecipou esse resultado. O estabelecimento também pede espaço para os cuidadores e veterinários envolvidos com Fiona. Teria chegado a dez anos em Janeiro.

Um nascimento seis semanas antes do termo

Fiona nasceu em 24 de janeiro de 2017, seis semanas antes do prazo esperado. Pesava 29 libras, ou cerca de 13.2 quilos. Muito fraca para se levantar e chupar sua mãe Bibi, ela imediatamente precisava de cuidados intensivos.

O comunicado de imprensa emitido no momento da escolha de seu nome descreveu a presença de cuidadores diurnos e noturnos. A equipa devia ajudar a alimentar-se, andar e nadar. Os primeiros socorros ocorreram perto de seus pais, para que pudessem continuar a ouvir e a sentir.

O zoológico publicou regularmente notícias de saúde em seu site e redes sociais. Este parto frágil, então os estágios de seu crescimento, fez do hipopótamo uma figura que se seguiu muito além de Cincinnati.

Um resgate inicial documentado por cientistas

Sua história também envolveu especialistas em nutrição animal. Em um relato de seus primeiros meses, o Smithsonian descreveu a cooperação entre as equipes de Cincinnati e National Zoo em Washington. Foi necessário desenvolver uma dieta adaptada a um hipopótamo prematuro incapaz de sugar normalmente.

Os pesquisadores analisaram uma amostra de leite Bibi para orientar o preparo de um substituto. O trabalho centrou-se no equilíbrio entre água, proteína, gordura e açúcar, com particular dificuldade: as necessidades de um animal nascido prematuramente não eram bem conhecidas. Esta intervenção dizia respeito ao seu resgate em 2017, não aos cuidados de novembro de 2026.

Em janeiro de 2020, por seu terceiro aniversário, o zoológico também lembrou a ajuda única recebida de Cincinnati Childrens durante este período crítico. Nove anos após seu nascimento, é essa trajetória que o estabelecimento evoca ao anunciar sua morte, sem publicar um relatório veterinário detalhado em seu comunicado de imprensa.

Foto do arquivo: Fiona em primeiro plano, com sua mãe Bibi, no zoológico de Cincinnati, 27 de maio de 2018.DarthBotto, detalhe emoldurado por Marcus Cyron / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Libnanews roupas sob a mesma licença; Versão fotográfica Commons retido inteiro. Essa imagem não representa o cuidado de novembro de 2026.

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