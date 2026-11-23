Esta semana, Marrocos está a testar o seu sistema de alerta telefónico, MA-INDAR. Os julgamentos começarão na terça-feira em Sidi Aayad e Azemmour antes de cobrir quatro províncias na quinta-feira. As mensagens de teste não requerem nenhuma ação. O comissionamento nacional é esperado em dezembro, após avaliação dos resultados dos testes.

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O Ministério do Interior de Marrocos anunciou segunda-feira, 23 de novembro, dos julgamentos de campo da MA-INDAR, seu novo sistema de alerta telefônico. As primeiras mensagens desta fase estão agendadas para terça-feira em Sidi Aayad e Azemmour. Não denunciarão nenhum perigo real. O comissionamento nacional está previsto para dezembro, após avaliação dos testes.

Onde e quando os telefones recebem mensagens de teste

Na terça-feira, 24 de novembro, das 11h às 12h, os julgamentos incidirão sobre duas comunas: Sidi Aayad, na província de Midelt, e Azemmour, na província de El Jadida. O ministério reserva-se a possibilidade de repeti-los quarta-feira 25 nas mesmas comunas ao mesmo tempo.

Na quinta-feira, 26 de Novembro, o dispositivo será testado das 11h às 13h nas províncias de Taourrirt e Khénifra, e das 14h às 16h nas províncias de El Hajeb e Ifrane. São horas locais e praias de teste, nem uma única hora de envio. O Interior planeja uma campanha de informação nacional e local para acompanhar esses exercícios.

As pessoas que recebem uma mensagem MA-INDAR como parte desses testes não precisam fazer nada, diz o departamento. Esta directiva não prejudica aquela que mais tarde acompanharia uma verdadeira indicação.

Alerta aos presentes na zona em causa

O sistema deverá permitir às autoridades contactarem telefones dentro do perímetro de uma situação de risco ou de emergência. Pode utilizar SMS ou notificação celular, acompanhada de um sinal sonoro em telefones compatíveis. O critério indicado é a presença na área em que a indicação é emitida, e não o único endereço de residência.

O serviço reserva o dispositivo para situações excepcionais que exijam uma indicação. Quando o serviço estiver em funcionamento, a mensagem deve especificar a natureza do perigo, a sua gravidade, o período durante o qual pode ocorrer e as medidas a seguir. Os testes de Novembro são utilizados para verificar se o sistema funciona nas condições em que o público o utilizará.

Interior disse que tinha completado uma primeira série de testes técnicos. Ainda não dá uma data precisa para a abertura nacional: Dezembro continua a ser o mês-alvo, sob reserva da conclusão dos testes anunciados e da revisão dos seus resultados.

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