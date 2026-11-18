Joseph Aoun recebeu Nawaf Salam em Baabda para discutir os resultados das negociações de energia realizadas em Doha em 15 de novembro. A produção elétrica, o gás e o monitoramento técnico estão entre as questões discutidas. O Primeiro-Ministro também apelou à preservação do Líbano das rivalidades regionais e internacionais.

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Joseph Aoun recebeu Nawaf Salam na manhã de quarta-feira, 18 de novembro, no Palácio de Baabda. O Primeiro-Ministro apresentou ao Chefe de Estado os resultados da sua visita ao Qatar e o progresso do ficheiro eléctrico, de acordo com o atas da reuniãoOs dois funcionários também abordaram a evolução regional.

Seguimento das negociações de Doha

Este encontro acontece três dias após a viagem de Salam a Doha com o Ministro da Energia e Água, Joe Saddi. Em 15 de Novembro, reuniram-se com o Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, na presença do Ministro de Estado da Energia, Saad Sherida Al Kaabi.

Na sua relatório publicado em 16 de novembroA Al-Shark informou que as discussões incidiram sobre a geração de eletricidade, a transmissão de gás e eletricidade através da Síria, novas usinas e uma unidade flutuante de armazenamento e regasificação. Uma oferta de 20 anos de gás natural liquefeito do Catar e de projectos renováveis está também entre as questões negociadas.

No final da visita, Salam anunciou progressos na preparação de um acordo intergovernamental, bem como a chegada de uma equipe técnica do Ministério da Energia libanês para continuar o trabalho. A nomeação de Baabda assegura o acompanhamento político desta negociação. O relatório não deve fixar uma data de assinatura ou de entrada em circulação.

Salam pede que o Líbano se afaste das rivalidades regionais

No plano político, o Primeiro-Ministro salientou a necessidade de proteger o país das polarizações regionais e internacionais. Ele chamou para não envolver o Líbano em novas aventuras, recordando o preço já pago pelo país.

A dimensão regional também esteve presente durante sua visita a Doha. Na sua mensagem publicada após a entrevista com o seu homólogo do Qatar, reproduzida pelo Al-Shark, Salam elogiou os esforços de desescalação do Qatar e condenou os ataques a navios que transportavam gás do Qatar.

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