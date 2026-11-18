Os ativos de reserva do Banco do Líbano em 15 de novembro de 2026 ascendiam a $11,53 bilhões. Ganham 64,12 milhões da primeira quinzena. O balanço distingue estes activos líquidos do ouro e das euro-obrigações, sem medir as reservas líquidas ou detalhar a origem do aumento.

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Os ativos de reserva do Banco do Líbano aumentaram US$ 64,12 milhões durante a primeira metade de novembro de 2026. Eles alcançaram $11.53 bilhões em 15 de novembro, em comparação com $11.47 bilhões no final de outubro. O aumento foi de 0,56%, de acordo com os montantes detalhados do balanço bimestral.

Este aumento refere-se a activos estrangeiros líquidos e não residentes, excluindo o ouro. Melhora esta rubrica do balanço, enquanto o valor contabilístico do ouro diminui ao longo do mesmo período. Os ativos totais diminuíram ligeiramente para $92,79 bilhões.

BDL: Os ativos em moeda estrangeira aumentam 0,56%

O balanço expressa suas quantias em milhares de libras libanesas. Sua conversão à taxa de £89.500 por dólar, como indicado no documento, é $11.529 bilhões em 15 de novembro. O montante comparável em 31 de Outubro é de 11,465 mil milhões. A diferença é de $64,12 milhões.

As quantidades arredondadas a duas casas decimais não permitem que esta variação precisa seja encontrada isoladamente. O ganho é de duas semanas, não um mês inteiro ou uma comparação anual.

Rubrica do balanço 31 de outubro de 2026 15 de novembro de 2026 Alterar Activos de reserva externa $11.465 bilhões $11.529 bilhões +64,12 milhões Ou $36.800 bilhões $35.917 bilhões – 883,04 milhões de dólares Total dos activos 92,856 mil milhões de dólares 92,793 mil milhões de dólares -62,26 milhões de dólares

As alterações devem-se a montantes não arredondados. O aumento dos activos em moeda estrangeira e a diminuição do ouro não resumem todos os movimentos: outras rubricas estão incluídas no total do balanço.

Activos líquidos, mas não saldo líquido

A definição adotada pelo banco central isola ativos estrangeiros líquidos detidos em não residentes. Esta rubrica fornece informações sobre um conjunto de activos. Não deduz as dívidas da BDL aos bancos, ao Estado ou aos seus outros credores.

Os $11.53 mil milhões, portanto, não constituem reservas líquidas. Também não representam um envelope disponível gratuitamente para o reembolso de depósitos bancários. A avaliação de uma posição líquida requer a reconciliação com os passivos correspondentes, dependendo da sua moeda, maturidade e natureza.

O balanço apresenta separadamente as obrigações do Estado libanês na carteira de títulos. Seu valor de mercado em 15 de novembro é de US $ 1,514 bilhões. Estes créditos sobre o Estado não acrescentam à linha de activos de reserva externa líquidos.

O ouro segue uma evolução distinta

O valor contabilístico do ouro aumentou de 36,80 para 35,92 bilhões de dólares entre as duas ordens. O documento especifica uma avaliação ao preço de mercado. Uma alteração desta linha pode, por conseguinte, reflectir a do preço, sem corresponder a um fluxo de caixa equivalente.

A diminuição de 883,04 milhões de dólares não é suficiente para estabelecer uma venda de ouro. O quadro bimestral não apresenta uma repartição entre efeito de preço e variação de quantidade.

O aumento ainda não revela a origem dos fluxos

A reconciliação dos dois balanços mostra o aumento das reservas em moeda estrangeira, mas não detalha as operações que explicam. As compras de dólares, regulamentos, receitas e avaliações não estão incluídas nesta publicação.

A próxima situação bimestral permitirá o acompanhamento das existências no final de Novembro. A identificação dos fluxos que alimentam esse movimento dependerá de informações adicionais do banco central.

Fonte e ilustração

Balanço oficial do Banco do Líbano em 15 de novembro de 2026. Conversões e alterações com base nos montantes publicados à taxa indicada no documento.

Capa: fachada do Banco do Líbano, arquivo publicado em maio de 2019. © François el Bacha / Libnanews. Toda a foto redimensionada e vestido editorial.

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