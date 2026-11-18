O tráfego do aeroporto de Beirute diminuiu cerca de 20% nos primeiros dez meses de 2026, segundo duas publicações bancárias. Chegadas diminuem mais do que partidas. No entanto, as diferenças entre as séries exigem uma distinção entre a tendência comum e os totais pormenorizados, que continuam por conciliar com as autoridades.

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O tráfego no Aeroporto Internacional de Beirute permanece bem abaixo do nível 2025. Duas publicações bancárias colocam o número de passageiros em torno de 4,77 milhões nos primeiros dez meses de 2026, um declínio de quase 20% por ano. Seus números detalhados divergem, porém, sem pôr em causa esta ordem de grandeza.

Chegadas mais afectadas do que partidas

Em sua publicação de 18 de novembro, a Blominvest anuncia 4.764.613 passageiros de janeiro a outubro, perdendo 19.92% ano após ano. A desagregação mostra 2.361.687 chegadas, para baixo 22,07 por cento, e 2.401.140 partidas, para baixo 17,69 por cento. O trânsito atinge 3.205 passageiros.

O departamento de investigação económica do Crédit Libanais, numa nota de 5 de Novembro, manteve um acumulado de cerca de 4,77 milhões, abaixo de 19,83 %. Também mostra uma diminuição de 22,07% nas chegadas, mas 17,56% nas partidas. O achado comum é, portanto, que há uma contração mais acentuada de entradas do que saídas.

Outubro: um declínio anual menos pronunciado

Só em outubro, a Blominvest tinha 528.645 passageiros, uma diminuição de 2,78 por cento em comparação com outubro de 2025. Este total inclui 253.053 chegadas, 275.252 partidas e 340 passageiros em trânsito. A diminuição a partir de setembro é 19,18 por cento.

Essas duas comparações não descrevem a mesma evolução. O declínio mensal é medido de setembro a outubro; a variação anual compara dois meses de outubro. O declínio anual do mês é significativamente menos pronunciado do que o da acumulação desde janeiro. No entanto, não basta estabelecer uma reviravolta sustentável: apenas um mês não resume a trajetória do ano.

Série a não fundir

Uma verificação aritmética revela uma inconsistência no acúmulo de Blominvest: a adição de chegadas, partidas e trânsitos dá 4.766.032, ou seja, 1.419 mais do que o total anunciado. Essa diferença representa cerca de 0,03% desta última. Afeta a precisão do total, mas não o achado de uma diminuição de cerca de 20%.

O Crédit Libanais detém 530.296 passageiros em Outubro, contra 528.645 na Blominvest. Os dois valores não devem, portanto, ser misturados para reconstruir uma série. Não foram encontrados registos oficiais pormenorizados de Setembro e Outubro de 2026 para resolver estas diferenças nas páginas estatísticas públicas consultadas. Os números exatos são aqueles anunciados por cada publicação, não os valores reconciliados.

Indicador de tráfego, sem receita turística

O declínio dos passageiros é um indicador da actividade aeroportuária. Não mede um número único de visitantes ou, por si só, turismo: uma viagem de ida e volta alimenta chegadas e partidas, e nem todos os viajantes são turistas. Estes dados também não permitem uma perda de receitas para hotéis, restaurantes ou lojas.

O crédito libanês também relatou 38.998 movimentos de aeronaves durante os primeiros 10 meses, abaixo de 15,77 por cento. A contração dos voos é, portanto, menos acentuada do que a dos passageiros nesta publicação. Sem detalhar a capacidade da aeronave e dos assentos oferecidos, esta diferença não permite o cálculo de uma taxa de enchimento ou a rentabilidade das empresas.

Fontes e método

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