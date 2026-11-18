As autoridades sírias pretendem que Dezembro retome as passagens em Arida, após a reconstrução da ponte e a modernização das instalações fronteiriças. O trabalho diz respeito a edifícios, estradas, redes e controlos aduaneiros, com uma separação planeada entre passageiros e mercadorias. Este prazo continua a ser um objectivo sujeito às últimas verificações técnicas e administrativas. Não significa que o posto já esteja aberto ou que tenha sido fixada uma data específica de retoma para todos os veículos.

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A fronteira de Arida está se preparando para retomar passagens de passageiros e caminhões em dezembro. As autoridades sírias anunciam o início do trabalho na sua fase final, após a reconstrução da ponte e a modernização das instalações. O prazo permanece sujeito à conclusão dos preparativos.

Arida entra nas últimas etapas do projeto de construção

Mazen Allouche, Chefe das Relações Internacionais e da Cooperação da Autoridade Geral das Fronteiras e Alfândegas Sírias, apresentou o projecto em 16 de Novembro. O trabalho abrange a ponte que liga os dois países, os edifícios administrativos e aduaneiros e a recepção de passageiros.

As estradas interiores e os espaços de tráfego também foram ampliados. Uma área separada deve acomodar o transporte de mercadorias, com rotas separadas para camiões e automóveis de passageiros. As autoridades apresentam esta organização como meio de reduzir o congestionamento no posto.

Equipamento e redes aduaneiros modernizados

O programa inclui dispositivos de controle de raios X e procedimentos de liberação eletrônica. Os serviços de passaporte e imigração devem estar ligados a bases centralizadas. O objectivo anunciado é facilitar a verificação e o tratamento das passagens.

De acordo com Mazen Allouche, o mais recente trabalho ainda inclui cobertura de estrada e assento e acabamento técnico. O projeto também abrangeu água, saneamento, comunicações e iluminação solar.

Áreas de descanso, pontos de primeiros socorros e uma conexão à Internet estão entre as instalações anunciadas. A coordenação com o lado libanês continua a preparar-se para o funcionamento da travessia.

Formalidades de abertura ainda por cumprir

O calendário apresentado é dezembro, após as últimas etapas técnicas, administrativas e de controle. Não constitui o anúncio de uma abertura imediata a todos os veículos.

A ponte sofreu danos devido à ascensão de Nahr al-Kabir no início de 2026. O trabalho deve restaurar uma ligação útil aos habitantes, aos viajantes e ao comércio entre o Norte do Líbano e a Síria. A data exacta da retoma continua a ser determinada.

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