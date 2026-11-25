Ao amanhecer na quarta-feira, 25 de novembro, um bombardeio atingiu um apartamento no acampamento Al-Shati, a oeste de Gaza. Fontes médicas no Hospital Al-Shifa relatam quatro mortes, incluindo duas meninas, e vários ferimentos. Esta avaliação diz respeito a esta greve e não deve ser confundida com a de terça-feira.

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Quatro palestinos, incluindo duas meninas, foram mortos ao amanhecer na quarta-feira 25 de novembro no acampamento Al-Shati no oeste de Gaza. Fontes médicas do Hospital Al-Shifa relataram ter recebido os quatro corpos e vários feridos. Segundo informações recolhidas a partir destas fontes palestinianas, um bombardeamento israelita atingiu um apartamento.

As primeiras provas médicas colocam a greve no campo, à beira do Mediterrâneo. Eles não dão um registro preciso dos feridos. Fontes médicas citadas separadamente indicam que as quatro pessoas mortas pertenciam à mesma família. As circunstâncias do ataque e a razão pela qual este apartamento foi atingido não foram estabelecidas de forma independente. Nenhum comentário do exército israelense sobre este episódio foi encontrado no momento da publicação.

Um ataque separado dos ataques de terça-feira

O relatório fornecido por fontes para Al-Shifa diz respeito à greve de quarta-feira em Al-Shati. Está separada da contagem publicada na terça-feira à noite, que relatou 10 mortes na Faixa de Gaza. A revisão de terça-feira incluiu uma mulher que morreu de ferimentos sofridos sexta-feira em Nousseirat. Assim, ele não correspondeu a dez pessoas mortas em greves no mesmo dia.

Na terça-feira, o exército israelita alegou ter alvejado combatentes em dois ataques. Esta declaração foi sobre as operações de terça-feira e não é uma explicação da greve de quarta-feira em Al-Shati.

Um campo densamente povoado a oeste da cidade de Gaza

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos apresenta Al-Shati, também conhecido como Acampamento de Praia, como o terceiro maior dos oito campos na Faixa de Gaza. Ela descreve-o como um dos mais densos. O acampamento foi atingido várias vezes desde outubro de 2023. A fotografia que ilustra este artigo documenta a destruição no campo em julho de 2024, não o ataque de quarta-feira.

O cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025 não impediu as greves. No caso da Al-Shati, o balanço publicado na manhã de quarta-feira depende de chegadas em Al-Shifa. O número total de feridos e sua condição não foram confirmados por um relatório hospitalar detalhado.

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