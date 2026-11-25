Shenzhou-24 atracou em Tiangong na quarta-feira 25 de novembro. Muhammad Zeeshan Ali tornou-se o primeiro paquistanês em órbita e o primeiro astronauta estrangeiro a se juntar à estação chinesa. O especialista em experiências vai fazer uma estadia mais curta do que os seus dois companheiros de equipa e deve sair a bordo do navio anterior, Shenzhou-23.

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O navio chinês Shenzhou-24 atracou na estação de Tiangong na quarta-feira, 25 de novembro. A bordo, Muhammad Zeeshan Ali é o primeiro paquistanês a pilotar um voo orbital e o primeiro astronauta estrangeiro a se juntar à estação chinesa. A sua estadia será mais curta do que a dos dois astronautas chineses que o acompanham.

O foguete Longo Março 2F decolou em 0818 tempo Pequim (018 UTC) do centro espacial Jiuquan no noroeste da China. A nave está separada cerca de dez minutos depois. Às 1156 horas, o tempo de Pequim (356 UTC) alojou-se no porto dianteiro de Tianhe, o módulo central de Tiangong, de acordo com a agência de voo tripulada chinesa. A Comissão confirmou que a reconciliação e a amarração ocorreram automaticamente. A amarração precede a abertura de escotilhas e a passagem de astronautas de um veículo para outro.

Especialista em experiência, não passageiro

Muhammad Zeeshan Ali juntou-se ao Comandante Tang Hongbo e ao engenheiro de voo Wu Yi. A agência chinesa selecionou como especialista em carga útil, ou seja, a bordo experimentos e equipamentos científicos. É o seu primeiro voo espacial, como o Wu Yi’s. Tang Hongbo já voou em Shenzhou-12 e Shenzhou-17.

A missão responde a um acordo entre a China e o Paquistão em fevereiro de 2025. Dois candidatos paquistaneses prepararam-se para este primeiro voo, antes da nomeação de Ali. A agência espacial paquistanesa SUPARCO participa no programa. O ministro do Planejamento do Paquistão, Ahsan Iqbal, participou do lançamento em Jiuquan, de acordo com o governo paquistanês.

A ir em Shenzhou-24, um retorno em Shenzhou-23

A tripulação deixando Shenzhou-23, que esteve a bordo por mais de 180 dias, preparou a recepção de recém-chegados. Os dois navios não levarão exactamente as mesmas tripulações quando partirem e regressarem. O programa chinês prevê que Ali regressará após uma curta estadia em Shenzhou-23 com dois ocupantes cessantes. Um membro da tripulação deve permanecer para prolongar a sua missão por até um ano em órbita. Trata-se de alvos de voo; o regresso e o tempo de permanência permanecem por confirmar.

Tiangong não é a Estação Espacial Internacional. É operado pela China, em torno de Tianhe, onde os navios habitados chegam. A presença de um astronauta paquistanês marca a abertura desta missão para outro país. Não altera o funcionamento da estação nem a duração habitual da rotação chinesa. Para o Paquistão, o primeiro é o voo orbital de um de seus nacionais, realizado a bordo de um navio chinês.

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