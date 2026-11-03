O CNSS anuncia £351 bilhões em adiantamentos para hospitais e médicos contratados para 4.416 casos já concluídos. As decisões datam de 30 de outubro de 2026 e o lançamento anuncia transferências para os próximos dias. Esta parcela vem após uma operação de 564 mil milhões e no momento da generalização de cheques « frescos » em livros. O Fundo refere-se igualmente a futuros ajustamentos das taxas, cujos montantes e datas não são especificados.

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O Fundo Nacional de Segurança Social anuncia uma nova parcela de 351 mil milhões de libras para hospitais e médicos contratados. Trata-se de 4.416 casos de cuidados já prestados aos segurados. Em seu comunicado de imprensa de 2 de novembro de 2026, o CNSS antecipa transferências nos próximos dias, sem anunciar sua execução.

Três decisões do Director-Geral Mohammad Karaki supervisionam esta operação. Eles carregam os números 568, 569 e 570 e datam de 30 de outubro. Os beneficiários são hospitais e médicos ligados ao Fundo por acordo. O envelope deve alimentar as suas contas no âmbito da cobertura em causa.

Os fundos financiam os prestadores de cuidados já prestados. O relatório contém 4.416 registros, sem especificar o número de pacientes separados.

CNSS: adiantamentos a transferir para os requerentes

O comunicado de imprensa anuncia transferências para os dias seguintes, sem data específica ou confirmação do recebimento pelas instituições.

O CNSS coloca esta parcela em um mecanismo de adiantamento hospitalar regular. O objetivo anunciado é proporcionar liquidez aos profissionais contratados. Estes pagamentos devem apoiar a sua capacidade para acomodar os segurados e continuar a sua actividade.

No entanto, o Fundo não detalha a distribuição dos $351 bilhões entre médicos e instituições. Também não publica neste anúncio qualquer discriminação por região, especialidade ou tipo de internação. O montante total fornece informações sobre a operação financeira, não sobre a situação de cada hospital.

Os índices de referência da nova parcela Elemento Anúncio do CNSS Montante libra libanesa351 mil milhões Ficheiros em causa 4 416 Decisões 568, 569 e 570, de 30 de outubro de 2026 Destinatários Hospitais e médicos registados Calendário Transferências anunciadas dentro de dias de 2 de novembro

Total anual apresentado em 7.400 bilhões de dólares

Ao integrar esta nova parcela, o CNSS anunciou cerca de £6112 bilhões em avanços hospitalares desde o início do ano. Tem um total de aproximadamente £ 7.400 bilhões para seus pagamentos ao setor hospitalar. A instituição dá uma equivalência de 83 milhões de dólares.

Os avanços estão incluídos no total hospitalar. Isto exclui montantes para instituições que não beneficiam do sistema de adiantamentos.

Esta acumulação inclui a nova parcela cujas transferências são anunciadas no comunicado de imprensa.

O lançamento financeiro anterior, datado de 22 de outubro, anunciou £ 564 bilhões para 7.855 arquivos. Três decisões, numeradas de 546 a 548, governaram esta operação. O Fundo fez então seus avanços hospitalares acumulados de aproximadamente £ 5.760 bilhões.

Também distinguiu 1.193 bilhões de libras gastas em diálise. O total do hospital na época era de cerca de 7.000 bilhões, excluindo ainda estabelecimentos que não beneficiavam de avanços.

Os cheques novos entram no calendário

Esta nova parcela ocorre no momento em que o CNSS altera o pagamento dos seus benefícios. Sua nota informativa No. 852, datada de 27 de outubro, prevê seu pagamento por cheques « frescos » em libras libanesas. A data de aplicação fixada pelo texto é 1 de Novembro de 2026.

A medida baseia-se na Decisão 28 do Conselho do BCE, adoptada em 15 de Outubro. O Fundo já tinha abordado esta questão para as prestações em fim de serviço. Agora estende o princípio a todos os seus benefícios.

Em sua explicação, a instituição refere-se às dificuldades enfrentadas pelos segurados, médicos e hospitais para recuperar suas dívidas dos bancos. Sublinha a perda de parte do seu valor real. A alteração destina-se a impedir que os acordos de liquidação bancária reduzam o montante efectivamente disponível para o beneficiário.

A nota altera os termos de liquidação, sem estabelecer novas tarifas ou taxas de cobertura. Os cheques permanecem em libras libanesas.

Outros ajustamentos ainda esperados

Paralelamente, Mohammad Karaki anuncia novos projetos para aumentar as taxas hospitalares e médicas. Também estão incluídos materiais médicos e medicamentos. O CNSS apresenta esses projetos como um próximo passo na melhoria da cobertura.

O noticiário de 2 de novembro não fornece uma escala, aumento percentual ou data efetiva. Por conseguinte, estas alterações mantêm-se separadas das três decisões financeiras já tomadas. O seu efeito nas despesas remanescentes dos segurados dependerá das disposições finalmente adoptadas.

O calendário para a transferência de 351 mil milhões não está especificado no anúncio. Escalas futuras especificarão as mudanças na cobertura anunciadas.

Cobertura: pátio interior do Hospital Universitário Rafic Hariri em Beirute, 27 de janeiro de 2010. Ilustração do setor hospitalar, sem confirmação de pagamento a esta instituição. Foto:Elie plus / Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxe e vestir Libnanews.

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