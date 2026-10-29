29 octobre 2026
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Marc Keyrouz apresenta seu alfabeto visual 55 em Paris

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O artista libanês Marc Keyrouz apresentou seu alfabeto visual 55 em Paris em 23 de outubro de 2026, no Lucid Interval no Marais. Seis pinturas, esculturas e uma projeção compuseram esta primeira apresentação parisiense. Seu trabalho relaciona diferentes tradições de escrita e também se desdobra no espaço público e patrimônio libanês.

Une toile de l’alphabet 55 et une sculpture de Marc Keyrouz dans la cave de Lucid Interval à Paris.
Œuvres de Marc Keyrouz présentées à Lucid Interval, à Paris, le 23 octobre 2026. Courtesy de l’artiste.
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O artista libanês Marc Keyrouz apresentou pela primeira vez sua linguagem visual 55 em Paris em 23 de outubro de 2026 no Lucid Interval no Marais. De acordo com as informações e kit de imprensa transmitidos pelo artista, seis telas, esculturas e uma projeção foram reunidos no porão abobadado do lugar, como parte do Arthaūs pela noite La Ménagerie.

Localizado em Paris desde 2026, Marc Keyrouz vem desenvolvendo 55 desde 2015. Este alfabeto tem 26 letras, de acordo com o alfabeto latino. Cada um, no entanto, obedece à sua própria fórmula, nutrida por escrituras fenícias, kufic e árabes, hieróglifos egípcios e escrita gótica. O artista explica que a chave para este alfabeto nunca foi publicada: deixa ao espectador a conclusão do significado.

Plusieurs toiles de l’alphabet 55 exposées sur le mur en pierre de Lucid Interval, à Paris.
As telas do alfabeto visual 55 durante a apresentação de Paris de 23 de outubro de 2026. A cortesia do artista.

Do grafite aos espaços patrimoniais libaneses

A partir do grafite, Marc Keyrouz gradualmente levou seu trabalho para o espaço público. Em 2022, ele apresentou sete esculturas no Old Shoreline Walk em Beirute. O projectoMuseu Dentro de um Museu, realizado com o Ministério da Cultura libanês e inaugurado em janeiro de 2023, liga esculturas de aço instaladas no jardim da Biblioteca Nacional com seus binóculos em locais de patrimônio, nomeadamente em Anjar, Baalbek e Byblos, indica seu kit de imprensa.

Em 2024, a sua primeira exposição,Madre Superiora, transformou uma fábrica de costura desuso Bourj Hammoud em uma instalação imersiva.

Uma primeira apresentação no Marais

Em Paris, a apresentação intitulada55, O Primeiro Encontro em Parisassociaram as telas penduradas nas paredes, as esculturas em bases iluminadas com a vela e uma projeção. Foi realizada na sexta-feira, 23 de outubro de 2026, no Lucid Interval, 94 rue Quincampoix, no 3o arrondissement. O artista esteve presente durante a noite, organizado das 20h às 14h.

Des visiteurs découvrent les toiles, sculptures et projections de 55 dans la cave de Lucid Interval à Paris.
A 55a apresentação no Lucid Interval, Paris, 23 de outubro de 2026. A cortesia do artista.

Informações sobre a obra do artista:55script.com.

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