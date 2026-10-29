Beirute: O Grande Fim de Semana do Cinema Francês 12-15 de novembro

O Grand Weekend do cinema francês retorna a Beirute de 12 a 15 de novembro de 2026. O Instituto Francês do Líbano anuncia sete filmes no cinema Montaigne, incluindo duas prévias. Simon Abkarian e Axelle Boucai participarão da abertura, por convite. As outras sessões serão gratuitas, com reserva dentro dos limites dos locais.

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O Instituto Francês do Líbano anuncia a terceira edição do Grand Weekend do cinema francês, de 12 a 15 de novembro de 2026, no cinema Montaigne em Beirute. Sete filmes aparecem no programa, incluindo duas prévias. O ator Simon Abkarian e a produtora Axelle Boucai participarão da noite de abertura, organizada por convite.

De acordo com o Instituto Francês, esta seleção reúne filmes apresentados pela primeira vez no Líbano. Comédia, aventuras, thriller, filme histórico e animação compõem um programa que também oferece três filmes para descobrir com a família. Esta nomeação complementa as exibições semanais de cinema francês do estabelecimento.

Uma abertura em torno de La Bataille de Gaulle

Quinta-feira, 12 de novembro, às 19h30, a noite de abertura vai oferecer uma préviaA Batalha de Gaulle – Idade do Ferro, de Antonin Baudry, na presença de Simon Abkarian, ator principal, e de Axelle Boucai, produtor do filme. Esta sessão só está disponível por convite. O comunicado de imprensa então anunciou o lançamento do filme em teatros em 19 de novembro, em Metropolis, ABC Ashrafieh e ABC Dbayeh.

Visual de La Bataille de Gaulle – Idade do Ferro, fornecido no kit de imprensa do Instituto Francês do Líbano.

O programa de sexta-feira 13 de Novembro

O dia começará às 16h comFilhos da Resistência, por Christophe Barratier. Às 18h30Da Comédie-Française, por Martin Darondeau e Bertrand Usclat.O caso Bojarski, por Jean-Paul Salomé, será projetado às 20h30.

As sessões de sábado, 14 de Novembro

Marsupilami, por Philippe Lacheau, será apresentado em pré-visualização às 16h. Uma segunda sessão deO caso Bojarskiestá programado para as 18:00. A noite continuará às 20h30Apenas uma ilusão, Olivier Nakache e Eric Toledano.

Visual de Marsupilami, fornecido no kit de imprensa do Instituto Francês do Líbano.

Domingo 15 Novembro programação

Às 16h, o público poderá descobrir o filme animadoAmélie e metafísica do tubo, de Mailys Vallade e Liane-Cho Han.Apenas uma ilusãoestará novamente em exposição às 18:00, antesDa Comédie-Française20h30.

Entrada e reserva

As exibições serão realizadas no cinema Montaigne do Instituto Francês do Líbano em Beirute. A entrada é gratuita, com reserva obrigatória no Antoine Ticketing, sujeito à disponibilidade. A noite de abertura de 12 de novembro está reservada para os hóspedes.

Os filmes serão exibidos em francês original com legendas em inglês, incluindoMarsupilami.A Batalha de Gaulle – Idade do Ferroterá legendas em inglês e árabe. O programa completo é anunciado no site dao Instituto Francês do Líbano.

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