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Beirute: O Grande Fim de Semana do Cinema Francês 12-15 de novembro

Libnanews
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O Grand Weekend do cinema francês retorna a Beirute de 12 a 15 de novembro de 2026. O Instituto Francês do Líbano anuncia sete filmes no cinema Montaigne, incluindo duas prévias. Simon Abkarian e Axelle Boucai participarão da abertura, por convite. As outras sessões serão gratuitas, com reserva dentro dos limites dos locais.

Public dans les fauteuils rouges du cinéma Montaigne lors du Grand Week-end du cinéma français en 2022.
Le cinéma Montaigne lors du Grand Week-end du cinéma français en 2022. Photo d’archive fournie par l’Institut français du Liban.
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O Instituto Francês do Líbano anuncia a terceira edição do Grand Weekend do cinema francês, de 12 a 15 de novembro de 2026, no cinema Montaigne em Beirute. Sete filmes aparecem no programa, incluindo duas prévias. O ator Simon Abkarian e a produtora Axelle Boucai participarão da noite de abertura, organizada por convite.

De acordo com o Instituto Francês, esta seleção reúne filmes apresentados pela primeira vez no Líbano. Comédia, aventuras, thriller, filme histórico e animação compõem um programa que também oferece três filmes para descobrir com a família. Esta nomeação complementa as exibições semanais de cinema francês do estabelecimento.

Uma abertura em torno de La Bataille de Gaulle

Quinta-feira, 12 de novembro, às 19h30, a noite de abertura vai oferecer uma préviaA Batalha de Gaulle – Idade do Ferro, de Antonin Baudry, na presença de Simon Abkarian, ator principal, e de Axelle Boucai, produtor do filme. Esta sessão só está disponível por convite. O comunicado de imprensa então anunciou o lançamento do filme em teatros em 19 de novembro, em Metropolis, ABC Ashrafieh e ABC Dbayeh.

Scène du film La Bataille de Gaulle – L’Âge de fer, avec deux hommes face à face dans une salle à manger.
Visual de La Bataille de Gaulle – Idade do Ferro, fornecido no kit de imprensa do Instituto Francês do Líbano.

O programa de sexta-feira 13 de Novembro

O dia começará às 16h comFilhos da Resistência, por Christophe Barratier. Às 18h30Da Comédie-Française, por Martin Darondeau e Bertrand Usclat.O caso Bojarski, por Jean-Paul Salomé, será projetado às 20h30.

As sessões de sábado, 14 de Novembro

Marsupilami, por Philippe Lacheau, será apresentado em pré-visualização às 16h. Uma segunda sessão deO caso Bojarskiestá programado para as 18:00. A noite continuará às 20h30Apenas uma ilusão, Olivier Nakache e Eric Toledano.

Le Marsupilami regarde par-dessus le bord d’un panier en osier, dans un visuel du film de Philippe Lacheau.
Visual de Marsupilami, fornecido no kit de imprensa do Instituto Francês do Líbano.

Domingo 15 Novembro programação

Às 16h, o público poderá descobrir o filme animadoAmélie e metafísica do tubo, de Mailys Vallade e Liane-Cho Han.Apenas uma ilusãoestará novamente em exposição às 18:00, antesDa Comédie-Française20h30.

Entrada e reserva

As exibições serão realizadas no cinema Montaigne do Instituto Francês do Líbano em Beirute. A entrada é gratuita, com reserva obrigatória no Antoine Ticketing, sujeito à disponibilidade. A noite de abertura de 12 de novembro está reservada para os hóspedes.

Os filmes serão exibidos em francês original com legendas em inglês, incluindoMarsupilami.A Batalha de Gaulle – Idade do Ferroterá legendas em inglês e árabe. O programa completo é anunciado no site dao Instituto Francês do Líbano.

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Institut Français - translated by IA

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