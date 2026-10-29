Libanês Indústria Expo 2026 abre sua segunda edição e comemora o fabricado no Líbano

Sob o patrocínio do Presidente do Conselho de Ministros Nawaf Salam, mais de 1.000 marcas locais e internacionais ocupam 10.000 m2 na Arena Seaside até 31 de outubro. A segunda edição da « Exposição da Indústria Libanesa » abriu oficialmente suas portas hoje no Seaside Arena em Beirute, sob o patrocínio de […]

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Sob o patrocínio do Presidente do Conselho de Ministros Nawaf Salam, mais de 1.000 marcas locais e internacionais ocupam 10.000 m2 na Arena Seaside até 31 de outubro.

A segunda edição da « Exposição da Indústria Libanesa » foi oficialmente inaugurada hoje no Seaside Arena, em Beirute, sob o patrocínio do Presidente do Conselho de Ministros, H.E. Sr. Nawaf Salam. Organizada pelos Serviços de Hospitalidade e Promfair, por iniciativa da Associação Libanesa de Industrialistas e com o apoio do Ministério da Indústria, a feira lançou o primeiro de seus quatro dias dedicados aos produtos produzidos localmente e aqueles que os fazem.

Com base no sucesso de sua primeira edição, que recebeu mais de 200 expositores e mais de 10.000 visitantes, a feira agora se estende por mais de 10.000 m2 e reúne mais de 1.000 marcas locais e internacionais, com mais de 10.000 compradores e visitantes profissionais esperados até sábado, 31 de outubro. Os corredores refletem toda a extensão do setor: indústria pesada, alimentos e bebidas, embalagens, cosméticos e produtos farmacêuticos, móveis e decoração, indústria mecânica e tecnológica, têxteis e moda, jóias, bem como educação e serviços.

H.E. Sr. Nawaf Salam disse: « A indústria de apoio não é uma reivindicação setorial. É um interesse nacional ligado ao crescimento, ao emprego, à estabilidade financeira e à soberania económica. »

Sr. Joe Issa El Khoury, Ministro da Indústria« A segurança económica é o pilar fundamental da segurança nacional. »

« A abertura desta segunda edição confirma que a Expo Indústria do Líbano encontrou seu lugar no calendário nacional. Este dia reflete a confiança dos fabricantes libaneses em seus produtos e nas oportunidades futuras, e estamos orgulhosos de oferecer a plataforma que os reúne, »,disse a Sra. Joumana Dammous-Salamé, co-fundadora e CEO dos Serviços de Hospitalidade.

Salim Zeenni, Presidente da Associação Libanesa de Industriais, disse: « A indústria no Líbano é uma causa nacional, não um mero assunto econômico ou um meio de fazer lucros, porque se assim fosse, teríamos deixado o Líbano em 1975. »

O Fórum: as perspectivas dos principais actores que moldam a indústria libanesa

O Fórum reúne líderes da indústria e especialistas em torno de discussões aprofundadas sobre as questões mais urgentes na indústria, incluindo a indústria verde, sustentabilidade e agroalimentar, com mais de 70 partes interessadas e especialistas nos quatro dias. Os participantes beneficiam de perspectivas valiosas e da oportunidade de interagir diretamente com os formuladores de políticas.

O « Industry Talks » do dia incluiu duas mesas redondas. « A fábrica global: conectando as indústrias libanesas ao mundo » reuniu representantes da FEIM (Itália), da Federação das Indústrias Egípcias, Portos de Dubai e MEDEF (França), enquanto « A transformação digital do Líbano: do roteiro aos resultados », organizado em parceria com a Câmara Americana no Líbano, recebeu em diálogo H.E. Kamal Shehadi, Ministro de Estado da Tecnologia e Inteligência Artificial.

Compradores hospedados: Conectando produtores libaneses a novos mercados

O programa Compradores hospedados conecta compradores com empresários e industriais libaneses para reuniões de negócios e redes, com mais de 200 reuniões de negócios planejadas ao longo dos quatro dias. Após receber compradores de mercados árabes e outros mercados internacionais em 2025, ele continua a oferecer uma plataforma direcionada para construir parcerias, explorar oportunidades de negócios e estimular o crescimento.

Experiência culinária: sabores libaneses, magníficamente revisitado

Chefs e blogueiros culinários dirigem master classes e sessões ao vivo em torno de ingredientes locais e sabores tradicionais. Os visitantes descobrem novas técnicas, abordagens criativas e a riqueza da herança culinária libanesa, com degustações ao longo do programa.

3al Mouda: estimular sua sorte, energia e espírito

3al Mouda é a arte de espaço de estar da sala de estar. Um sorteio de hora-a-hora oferece aos visitantes a oportunidade de ganhar prêmios de suas marcas libanesas favoritas, enquanto a estação « Make Power Power » oferece mordidas diárias e refrescos feitos no Líbano. As oficinas « Alimentar a Mente », dedicadas à beleza, cuidados com a pele, estilo pessoal, nutrição e criação manual, permitem que você saia com novas habilidades. No dia da abertura, os visitantes participaram de uma oficina para criar um creme para as mãos com perfume de assinatura com Anna Maria Botros, bem como em uma conferência sobre cuidados com a pele, The Skin Edit, com Georgette Richa.

A Expo 2026 da Indústria Libanesa continua até sábado, 31 de outubro de 2026, das 15:00 às 21:00 no Seaside Arena, Beirute, com o apoio de seus parceiros, ISO Food e AXA Médio Oriente.

Exposição da Indústria Libanesa – 28 – 31 de outubro de 2026

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