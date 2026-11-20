Intuit anuncia um acordo para vender Mailchimp para Bending Spoons por US $ 3,68 bilhões. Parte do produto será reinvestida em ações. O encerramento esperado no início de 2027 permanece condicional. O preço de 2021 não permite o cálculo de uma perda contabilística. Ainda não foram anunciadas alterações tarifárias.

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Em 19 de novembro, Intuit anunciou um acordo com Bending Spoons para a venda do Mailchimp, avaliado em US $ 3,68 bilhões. A operação continua sujeita às autoridades reguladoras e visa encerrar o início de 2027. O vendedor reinvestirá parte do produto no capital do comprador italiano.

A montagem da venda do Mailchimp

A montagem consiste em duas operações relacionadas. Bending Spoons apresenta uma compra em dinheiro, seguida de um investimento de $368 milhões por Intuit em novas ações. Do lado do vendedor, portanto, o resultado esperado é de cerca de US $ 3,31 bilhões em dinheiro e US $ 368 milhões em títulos.

Esta desagregação corresponde a cerca de 90% em numerário e 10% em acções. Isso não significa que Intuit terá 10% de Bending Spoons. A percentagem descreve a composição da retribuição anunciada, não um interesse no capital do adquirente.

O número de títulos foi fixado para assinatura, mas o seu justo valor será determinado no encerramento. Estarão sujeitos a uma restrição contratual de seis meses. O preço final também permanece ajustável, dependendo do fluxo de caixa, dívida e requisitos de capital de giro da área vendida.

Os 12 mil milhões de 2021 não medem uma perda

Intuit adquiriu Mailchimp em 1 de novembro de 2021 para uma consideração total de US $ 12 bilhões. Este montante incluiu US $ 5,7 bilhões em dinheiro e aproximadamente US $ 6,3 bilhões em ações Intuit dados aos vendedores. Portanto, não foi uma compra de US $ 12 bilhões em dinheiro.

A diferença com a avaliação anunciada em 19 de Novembro é considerável. No entanto, subtrair os dois valores não resulta numa perda contabilística líquida nem numa rendibilidade completa de cinco anos. As duas operações realizam-se em datas diferentes e envolvem contrapartes diferentes.

Intuit ainda prevê um ganho pré-imposto sobre a atribuição. O seu montante dependerá, nomeadamente, do valor contabilístico líquido da Mailchimp nessa data, dos ajustamentos, dos encargos e do valor das acções recebidas. O grupo planeja alocar liquidez para comprar suas próprias ações no ano fiscal de 2027.

O Mailchimp foi apresentado separadamente nas contas da Intuit desde agosto de 2026. No trimestre terminou 31 de outubro, suas vendas diminuíram ligeiramente mais de um ano, enquanto o lucro operacional de seu segmento cresceu. Intuit atribuiu este aumento principalmente a menores custos de pessoal, marketing e serviços externos.

Mailchimp, trimestre terminado 31 de outubro (milhões de dólares) Indicador 2025 2026 Volume de negócios 317 313 Resultado operacional do segmento 139 202

O resultado do segmento não constitui um lucro líquido da Mailchimp. Em especial, não inclui as despesas do grupo que a Intuit não afecta entre os seus segmentos.

Um comprador especializado em actividades digitais

Com sede em Milão, Bending Spoons inclui Evernote, WeTransfer, Vimeo e Miro entre suas atividades. O grupo descreve uma estratégia de aquisição seguida de transformações técnicas e comerciais. Ele também evoca reorganizações de equipes em seu modelo geral, sem detalhar tal plano para Mailchimp.

Seu líder Luca Ferrari anuncia investimentos após o encerramento. Esta intenção não é ainda um calendário para novos serviços. A aquisição deve abranger a totalidade do The Rocket Science Group, a entidade por trás do Mailchimp, bem como outros ativos e passivos do negócio.

O que resta esclarecer para os clientes

Os anúncios consultados não fornecem nenhum novo calendário de taxas ou alterações específicas às assinaturas ou funcionalidades. Por conseguinte, não permitem anunciar aumentos de preços ou congelamentos de preços. As empresas que utilizam a plataforma terão de distinguir entre o acordo de venda e quaisquer anúncios comerciais subsequentes.

Entretanto, o contrato prevê a continuação da actividade no seu curso habitual. Os serviços transitórios e os acordos de licenciamento de propriedade intelectual devem acompanhar o encerramento. A transação não está condicionada à obtenção de financiamento ou votação pelos acionistas da Bending Spoons, mas as autorizações regulatórias permanecem necessárias.

Intuit sede em Mountain View, 19 de abril de 2008. Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Libnanews roupas sob a mesma licença, toda a fotografia preservada. Esta imagem não representa os escritórios da Mailchimp nem a assinatura do acordo.

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